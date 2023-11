Eliana volta à Rede Globo em comemoração aos 50 anos de Angélica

No programa especial “Angélica: 50 e Tanto,” que será exibido no GNT e no Globoplay, as apresentadoras Xuxa e Eliana se unem para celebrar os 50 anos da querida Angélica. O trio, que fez história no show do Criança Esperança, se reúne novamente, mas desta vez para uma homenagem única. Eliana, contratada pelo SBT, conquistou uma liberação especial para participar da atração, que estreará no dia 30, coincidindo com o aniversário de Angélica.

Durante a gravação na casa da apresentadora, o trio abordou temas que marcaram as décadas de 1980 e 1990, incluindo rivalidades, fama e a jornada na maternidade. Angélica, em seu estilo descontraído, comentou: “Nossas vidas se entrelaçam muito, a gente tem muita coisa junta.” O programa terá cinco episódios de meia hora, exibidos às quintas-feiras na TV paga e no streaming.

Além das participações de Xuxa e Eliana, o programa contará com episódios estrelados por diversas personalidades, como Anitta, Marina Ruy Barbosa, Paolla Oliveira, Giovanna Ewbank, Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann, Paula Lavigne, Susana Vieira, Barbara Paz e Preta Gil. A proposta da atração é uma série que mistura trechos documentais sobre a trajetória de Angélica e conversas com mulheres fortes e especiais.

O bate-papo em torno dos acontecimentos na vida de Angélica acontecerá dentro de sua casa, proporcionando um ambiente íntimo e acolhedor. A apresentadora convidou diversas personalidades, como Ana Paula Arósio, Luana Piovani e a primeira-dama, Janja da Silva, para participarem do projeto, mas nem todas puderam comparecer.

Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos e apresentadora do SBT, também foi cotada para um bate-papo, mas o encontro não se concretizou. O programa promete emocionar e entreter, marcando também a volta de Angélica à TV aberta, com uma versão editada e mais curta que poderá ir ao ar no Fantástico.