Eliana fecha contrato com estúdio de gestão de conteúdo fundada por Felipe Neto

Participando ativamente das redes sociais cada dia mais, Eliana se junta ao time de influenciadores e personalidades agenciadas pela Play 9 na gestão de conteúdo. A empresa foi fundada pelo influenciador Felipe Neto e já reúne grandes fenômenos da TV e da internet.

Mesmo com um programa na televisão, Eliana, assim como outros apresentadores, tem investido nas redes sociais. Recentemente, ela publicou vídeos com músicas e danças que viralizaram e recebeu diversos comentários positivos.

A partir de agora, a apresentadora terá o apoio da Play 9 nas publicações. A empresa faz gestão de canais de YouTube e redes sociais, estratégia de conteúdo, network pelo YouTube, produções audiovisuais, branded contente, mapeamento digital, criação de projetos de entretenimento e muito mais.

A Play 9 já realizou trabalho para grandes marcas, como Amazon App, Globoplay, Lojas Americanas, Serasa, entre outras. Já entre os influenciadores do casting da empresa está Felipe Neto, fundador da marca, Ademara, Ana Paula Padrão, Fátima Bernardes, Gabi Prioli, Giovanna Ewbank, Regina Casé e várias outras personalidades.

“Estou empolgada em unir minha equipe com a equipe de profissionais da Play9. O desejo de profissionalizar cada vez mais e trazer novos conteúdos fez com que esta parceria que, já dura alguns meses, se concretizasse e trouxesse excelentes ideias para as redes. Juntos vamos enfatizar os temas do universo feminino, a maternidade real, vida em família, bem-estar mental e físico e ser sempre um canal aberto e livre para falar sobre assuntos necessários para a sociedade. Claro que também terá espaço para brincadeiras, moda e trends”, disse a apresentadora.

A Play 9 será responsável pelo relacionamento estratégico de Eliana com marcas interessadas em parcerias e também no gerenciamento das redes sociais da apresentadora, como TikTok, Facebook, Instagram e Twitter.