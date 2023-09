Eliana comemora venda histórica de 7 milhões de perfumes da Jequiti

Eliana Shine é o perfume mais vendido da Jequiti. Apresentadora contou que levou um ano na elaboração da fragrância

A apresentadora Eliana compartilhou em seu Linkedin que o seu novo perfume “Eliana Shine” foi um sucesso de vendas, ultrapassando a marca de 7 milhões de unidades vendidas. Eliana ainda disse que passou um ano junto à casa de fragrância francesa Givaudan, e a Jequiti criando algo especial, e afirmou que conhece bem seu público.

Eliana comemora venda de seu perfume em seu Instagram



“Saindo de uma reunião de licenciamento de produtos e tive a maravilhosa notícia de que o meu mais novo lançamento o perfume “Eliana Shine” foi um sucesso em vendas. Passei mais de 1 ano trabalhando com a casa de fragrância, francesa, Givaudan e a equipe da Jequiti para criar algo especial, e deu certo! Como é importante conhecer o nosso público e buscar um produto que agrade pela qualidade, beleza e bom preço. Obrigada aos meus seguidores pela confiança. Ao todo já foram vendidos mais de 7 milhões de frascos de perfumes” escreveu a empresária.

Eliana comemorou sucesso de vendas

A apresentadora e empresária também compartilhou a notícia com seus fãs no Instagram. “Soube agora do sucesso absurdo de vendas do Perfume Eliana Shine. Saibam que demorei mais de 1 ano trabalhando com a casa de fragrância Givaudan e a equipe @jequiti para trazer algo realmente especial. Que realização saber que eu entendo meu público. Fico emocionada com a nossa conexão. Muito obrigada mulheres brilhantes! Vamos juntas”, escreveu na legenda.

Eliana Cristal é outra fragrância Jequiti que leva o nome da apresentadora



Os números falam por si só. Com o lançamento, a fragrância “Eliana Shine” passa a ocupar um lugar importante no universo dos perfumes nacionais, ultrapassando a marca de outra fragrância de sucesso da apresentadora, o “Eliana Cristal Jequiti”. Além dos números extraordinários, o sucesso de vendas também aponta para o sucesso da apresentadora como empresária e escancara seu feeling na colaboração para o desenvolvimento do perfume.



Eliana Shine Desodorante Colônia Feminina tem 100 ml e foi criado especialmente para mulheres de personalidade e com feminilidade exuberante. Segundo a apresentação da Jequiti, “é uma joia com embalagem luxuosa, espetacular e única.” A colônia combina notas cítricas na saída, com um refinado bouquet floral e com a cremosidade da amêndoa, resultando na sofisticada criação da moderna perfumaria mundial. A nota olfativa é o Floral Sensual.