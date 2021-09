Empresário que descobriu Rodrigo Hilbert anuncia novo concurso de talentos com prêmio de até R$60 mil

O concurso The Next Face Brazil, promovido pelo empresário Elian Gallardo, tem como objetivo mostrar a nova realidade da indústria da moda

Se você tem o sonho de ser modelo, mas ainda não sabe como dar o primeiro passo, essa é a sua chance! Lançado no dia 12 de setembro, o concurso The Next Face Brazil, promovido pelo empresário Elian Gallardo, tem como objetivo revelar o rosto que vai representar o Brasil, mostrando a nova realidade da indústria da moda, e considerando todos os perfis para avaliação.

Nesta edição, o prêmio para o vencedor, ou vencedora, será o contrato de um ano com a agência de modelos ‘Elian Gallardo’, no valor estimado de R$60.000,00 em trabalhos, construção de portfólio fotográfico (feito pelos melhores profissionais do mercado), participação em campanha de cosméticos, e em uma capa de revista com veiculação nacional e internacional, além de uma passagem aérea com destino a uma agência internacional, na Europa!

Fotos oficiais do concurso

Fotos oficiais do concurso



Conhecido por descobrir, preparar e lançar pessoas comuns em super modelos e celebridades, Elian Gallardo, diretor da agência, foi responsável em revelar nomes como Camila Coutinho, Rodrigo Hilbert, Renato Góes, Mayana Neiva, Caian Maroni, Fernanda Liz e muitos outros. Há mais de 30 anos sua empresa investe em perfis considerados ‘’fora do padrão’’, e por isso se tornou um importante pilar na redefinição do padrão de beleza do mercado fashion.

O trabalho do empresário é reconhecido no ramo da moda nacional e internacional, e através do concurso, tem o propósito de ressignificar o glamour dos concursos dos anos 90, e mostrar que o rosto perfeito para a moda pode ser de qualquer pessoa. Elian Gallardo aposta em “histórias reais” ao invés de “medidas perfeitas” e o resultado disso é uma enorme lista de modelos, atores e personalidades da mídia em geral que foram descobertos e preparados por sua agência, e que hoje atuam em todo o lugar do mundo. Atualmente, a sua agência possui sedes em São Paulo e Florianópolis, além de afiliados na Europa, Ásia e América do Norte.

Gallardo com suas modelos



A agência de modelos Elian Gallardo tem uma história de sucesso devido a determinação e estudos contínuos do empresário, que procurou entender as necessidades das marcas para descobrir pessoas certas que pudessem realmente causar impacto em campanhas publicitárias e até mesmo em desfiles de moda. Gallardo tornou-se um dos mais importantes descobridores de modelos do Brasil por seu vasto conhecimento no mercado publicitário, revelando grandes nomes que se tornaram ícones da moda, tv, cinema e internet. E através do The Next Face Brazil, pretende encontrar a nova promessa da moda.



Quem tiver interesse em se inscrever no The Next Face Brazil, que já conta com mais de 30 mil candidatos inscritos, basta preencher o formulário através do link:

www.thenextfacebr.com.br. A data para a final do concurso está prevista para acontecer no final de janeiro.