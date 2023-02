Eleonora Chaves lança música com mensagem de encorajamento para as mulheres

Cantora passa por transição de carreira e deixa de lado vida de empresária e apresentadora de TV para se lançar na carreira musical

A cantora Elionora Chaves lançou no começo do mês de fevereiro, o seu primeiro single gospel. ‘Coragem’ é o nome da música de trabalho que marca seu retorno aos palcos e sua transição de carreira. Nos últimos anos, Elionora atuava como apresentadora de TV, modelo, empresária e psicóloga. Além da música que foi lançada em todas as plataformas digitais, o videoclipe foi lançado no seu novo canal do YouTube.

Crédito: Divulgação Instagram



Elionora tem sido considerada uma artista completa, já que, compôs a letra e colaborou na produção do clipe, que traz uma mensagem poderosa para as mulheres que estão passando por momentos difíceis, principalmente aquelas que precisam ser encorajadas a recomeçar suas vidas. De acordo com a cantora, “o videoclipe retrata esse processo de dificuldade e mostra que, enquanto lutamos, Deus trabalha em silêncio preparando nossa vitória”.



Elionora Chaves voltou aos palcos devido a sua forte relação com a música. Filha de pastores, cresceu em igreja evangélica e sempre esteve envolvida com o ministério do louvor, nome dado ao departamento musical das igrejas. À medida que foi crescendo, sua colaboração na música dentro da igreja foi amadurecendo. Participou de grupos para crianças, adolescentes e jovens, até se tornar líder de coral e responsável pelo louvor. Elionora conta que, desde criança já escrevia músicas em seus cadernos, mas, como era muito pequena, não entendia que já havia começado a compor.

“Eu já escrevia no meu caderno de poemas, mas nem imaginava que aquilo que fazia era compor. Depois de muito tempo, na época de retiro de carnaval é que um pastor me disse para compor as músicas que seriam temas dos retiros. No primeiro momento eu não pensei que fosse capaz. Mas, orei bastante e pedi a confirmação de Deus. Foi extraordinário, Deus me confirmou com a letra da música. Isso aconteceu nos quatro anos seguintes, escrevi as músicas temas dos retiros anuais e nunca mais parei. Algumas músicas escritas naquela época serão lançadas em breve”, explica Elionora.

Crédito: Divulgação Instagram



Elionora é natural de Magé-RJ e em 2001, mudou-se para Brasília quando tinha 18 anos. Ela e a irmã foram morar com os avós maternos. A jovem continuou a frequentar a igreja evangélica, casou-se e em 2015, formou-se em Psicologia. Iniciou os atendimentos terapêuticos pouco tempo depois. Se especializou em moda e também passou a oferecer consultoria.

Com o sucesso, lançou sua marca própria de roupas e chegou a ter três lojas, duas em shoppings centers de Brasília. Em meio a muitos problemas e uma fase conturbada, surgiu o convite para trabalhar como apresentadora em uma afiliada do SBT em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, desafio que assumiu por dois anos, quando decidiu abrir mão de tudo e se dedicar a música.

Crédito: Dilvulgação INatagram



Para Elionora, aceitar a transição de carreira foi outro desafio, já que, como havia passado o início de sua vida se dedicando à música, e por alguma razão, migrou para outras áreas, não entendia o porquê deveria voltar para a música. Ela conta que, quando sua trajetória passou a fazer sentido, ela entendeu que, estava sendo preparada para lidar com mulheres que atravessam situações semelhantes às que ela viveu. Em dois anos sua vida mudou completamente.



“Os temas de minhas músicas têm como base minhas próprias vivências, sobre momentos que passei. A letra de Coragem surgiu assim, em um desses momentos. Quando compus essa canção eu estava no olho do furacão. Estava passando por uma das fases mais difíceis da minha vida. Foi um período muito difícil, onde sofri muitos golpes, enganos, traições, perseguições e injúrias. Precisei me segurar em Deus e em minha fé para não desabar. Ele me consolou com essa canção. O foco de minhas canções é voltado para o público feminino, tocando na motivação, refrigério e autoajuda. Embora abranja o público em geral. Eu sabia que essa mensagem não deveria ficar apenas comigo, por isso levo para outros corações”, contou Elionora.

