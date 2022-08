Elenco de “Nunca desista dos seus sonhos” se apresenta em Salvador 

Em Salvador, o elenco de “Nunca desista dos seus sonhos” provou que é a terra da alegria.

Em clima de descontração Myrian Rios, Nizo Neto, Murilo Cunha ,Mari Feil e o assistente Nicolas fizeram um click no hall da piscina do hotel onde ficaram hospedados, saboreando uma deliciosa água de coco.

Em clima de descontração Myrian Rios, Nizo Neto, Murilo Cunha ,Mari Feil e o assistente Nicolas fizeram um click no hall da piscina do hotel onde ficaram hospedados, saboreando uma deliciosa água de coco.

Comemoraram o sucesso com a casa cheia nas apresentações do final de semana no Teatro Jorge Amado. O público saiu encantado com a mensagem de Augusto Cury.

As próximas apresentações do espetáculo já estão confirmadas em São Caetano do Sul, Praia Grande, Santos, Cuiabá e Minas Gerais

Também não deixaram de provar a culinária baiana nos restaurantes Chez Bernard, Restaurante Carvão e Di Liana.

As próximas apresentações do espetáculo já estão confirmadas em São Caetano do Sul, Praia Grande, Santos, Cuiabá e Minas Gerais.