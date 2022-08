Eleições 2022: SBT, CNN, Estadão, Rádio NovaBrasilFM e Veja se unem para debate presidencial

Evento acontece dia 24 de setembro, em São Paulo

As emissoras CNN Brasil e SBT, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja e a rádio NovaBrasilFM se unem para realizar o debate entre os candidatos à Presidência da República do primeiro turno, que acontece em 24 de setembro, às 19h, nos estúdios do SBT em São Paulo.

O modelo de pool de veículos de comunicação para debates entre candidatos, onde veículos se juntam para produzir e transmitir o evento de forma simultânea, é comum nas eleições presidenciais dos Estados Unidos.

No Brasil, durante as eleições presidenciais de 1989 (a primeira após a ditadura), houve dois debates no segundo turno, realizados por um pool formado por Rede Globo, SBT, Rede Manchete e Rede Bandeirantes.