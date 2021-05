Autora aposta em representatividade racial e LGBTQIA+ em “Elegidos”, livro de ficção científica

Lançamento “Elegidos”, escrito pela cearense Anna Andrade, apresenta uma nova ordem mundial totalitária repleta de humanos com habilidades extraordinárias

Representatividade LGBTQIA+, diversidade racial, avanço científico e tecnológico, um mundo comandado por um ditador, mutação genética e guerra pelo poder. Esses são os principais pontos que envolvem a distopia Elegidos, da escritora cearense Anna Andrade.

Com uma nova ordem mundial e elementos que vão cativar os fãs do best-seller Jogos Vorazes, a autora apresenta um cenário futurístico em que o perigo e o mistério estão sempre à espreita. Elegidos, conta a história de Frederico Alves, um jovem pobre com habilidades extraordinárias que concilia três empregos e ainda cuida da avó com Alzheimer.

Anna Andrade é famosa no Wattpad e alcançou leitores de mais de 13 países,

Vivendo em uma possível guerra entre o tirano Presidente da Área 90, Edgar Blake e o Leste Sombrio, área marginalizada e representada pela oposição ao poder vigente que poderia ser mais um dia normal de trabalho, muda completamente a vida de Frederico.

“Em um cenário caótico, “Elegidos” é repleto de lutas, fomenta um experimento social, trabalha uma relação de amizade, constrói e desconstrói julgamentos pessoais e nos lembra que sempre há alguma paz na desordem”, conta a autora Anna Andrade.

O primeiro livro da trilogia, vai muito além do que uma simples distopia, o foco principal é trazer a representatividade negra e LGBTQIA+ para combater a escassez desse debate nos livros de ficção científica. Com um final surpreendente, Anna Andrade faz os leitores refletirem como os avanços tecnológicos podem mudar a vida do homem, ao mesmo tempo que o ser humano torna-se mais perverso e sedento por poder.

Apaixonada por romances com aventuras, a autora é famosa no Wattpad e alcançou leitores de mais de 13 países, como: Brasil, Peru, Estados Unidos, Canadá, Portugal, França, Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Angola, Moçambique, Namíbia e Índia. Anna também é autora de ‘Uma Garota como Alexa’, publicado em 2019.

São 380 páginas de aventuras e o livro está disponível no site da Editora Flyve e o livro digital em formato e-book na Amazon.