Elba Ramalho e Mariana Aydar encantam no Festival Música em Trancoso

Evento destaca talento feminino em concerto sinfônico único

No quinto dia do renomado Festival Música em Trancoso, o Teatro L’Occitane foi palco de uma noite inesquecível, marcada pela celebração da música brasileira e, especialmente, pelo reconhecimento do talento feminino. Em uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) encantou o público com o concerto “São João Sinfônico – O Xote das Meninas”.

O evento, que faz parte da décima edição do festival, reuniu grandes nomes da música nacional, incluindo Elba Ramalho, ícone da música nordestina, e Mariana Aydar, representante da nova geração de artistas brasileiras. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres e com roteiro de Gil Tavares, a noite prometia ser memorável e não decepcionou.

O repertório, cuidadosamente selecionado, trouxe clássicos juninos compostos por mulheres, desde os tempos antigos até a atualidade. Canções de Cecéu, Anastácia, Glorinha Gadelha e outras compositoras foram interpretadas com maestria, demonstrando a riqueza e diversidade da música regional brasileira.

Além das participações de Elba Ramalho e Mariana Aydar, o concerto contou com a presença marcante de Lívia Mattos, talentosa sanfoneira baiana, e Marcelo Caldi, reconhecido arranjador musical carioca. Juntos, esses artistas trouxeram uma energia contagiante para o palco, envolvendo o público em uma experiência única e emocionante.

O Festival Música em Trancoso, idealizado por Reinold Geiger, continua a cumprir sua missão de promover a cultura brasileira e transformar vidas através da música. Com uma programação diversificada e participações especiais como esta, o evento reafirma sua importância como um dos mais importantes do calendário cultural do país.