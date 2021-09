Elan Mello renova autoestima de homens e mulheres com a micropigmentação

O designer já trabalhou com diversos artistas e pretende abrir clínicas na Europa e nos Estados Unidos

Trabalhando e aprimorando a arte do design desde os 9 anos, Elan Mello hoje é uma referência internacional pela criação de uma técnica especial de Micropigmentação Capilar. O procedimento elimina os vestígios da calvície, repara cicatrizes, elimina falhas no couro cabelo e traz de volta a autoestima de milhares de homens e mulheres ao redor do mundo.

Elan já recebeu diversos prêmios como melhor profissional da Micropigmentação Capilar



A história de Elan com a micropigmentação começou quando ele ainda era apenas uma criança e assistiu uma reportagem sobre uma nova técnica de tatuagem. O designer pegou algumas agulhas e canetas, e tentou reproduzir na pele dele o que o profissional tinha mostrado na matéria. Em 1982, na cidade de Belo Horizonte-MG, ele conheceu um amigo que o ensinou a tatuar.

A técnica de Elan alcança a ilusão de maior densidade e preenchimento de cabelos



Após a regulamentação do material do tatuador e a chegada de novas tecnologias, Elan foi aprimorando cada vez mais o trabalho. No início, ele fazia muitos serviços para tampar cicatrizes desenhando cabelo de forma natural no lugar. Ele chegou a trabalhar até com atletas famosos do futebol.



Até aí, o profissional focava apenas em cicatrizes, mas tudo mudou quando ele fez o trabalho em um cirurgião plástico que não tinha cabelo. “Ele falou que meu trabalho era sensacional e queria que eu desenhasse cabelo na cabeça inteira dele. Eu achei um absurdo porque nunca tinha tatuado do pescoço para cima”, contou Elan, que ficou assustado, mas acabou realizando o pedido do médico e obteve um resultado excelente.

Um dos clientes de Elan foi o eterno Trapalhão, Dedé Santana



Ao relembrar da época, Elan conta que vários carecas começaram a ligar para ele querendo o mesmo procedimento. O sucesso foi tão grande que o profissional foi procurado por diversos artistas, como Roberto Carlos, Gugu, Jacaré, Dedé Santana, entre outros. Ele também já atende diversos clientes na Europa e nos Estados Unidos, países que também pretende montar uma clínica em breve.

Elan contou que Roberto Carlos ligou pessoalmente para ele para dizer que queria fazer o procedimento



Mas, o designer garante que o sorriso e a satisfação dos clientes são as coisas que o motivam a continuar sempre. Ele conta que as pessoas costumam chegar até ele com problemas psicológicos, emocionais e com a autoestima baixa. Elan se sente realizado ao conseguir devolver alegria para as pessoas que sofrem com a calvície.



“É uma arte nobre que resgata vida”, afirma Mello sobre o que faz. Não é à toa que as histórias que o designer já ouviu vão virar livro. Ele está escrevendo uma obra para conscientizar as pessoas sobre as dores que uma pessoa sem cabelo passa e também confortar cada uma delas. Dessa forma, Elan pretende atingir ainda mais pessoas através da micropigmentação capilar.