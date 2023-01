Elaine Guandalini ensina a elevar a autoestima e restaurar casamentos em livro

Conheça a autora do livro “Vida Incrível 86.400 segundos para alcançá-la”

Elaine Guandalini tem como foco trabalhar o seu livro e a construção da própria imagem como escritora e palestrante para mulheres.

O nome do livro é “Vida Incrível | 86.400 segundos para alcançá-la” e o seu nicho principal é o desenvolvimento pessoal do público feminino.

Nicho principal do livro é o desenvolvimento pessoal do público feminino

Em sua obra, a escritora faz várias abordagens como: Elevação de autoestima, restauração de casamento, amor próprio, lei da atração que é umas das técnicas utilizadas pela escritora e outras técnicas utilizadas na prática pela própria autora.

Inicialmente, ela pediu 200 exemplares para o lançamento e todos foram rapidamente vendidos.

Elaine tem 35 anos e mora no interior na cidade de Astorga, próximo a Maringá. Ela é casada há 20 anos e tem dois filhos. A escritora sempre gostou muito de gravar vídeos, fazer lives e aconselhar mulheres onde começou aos poucos seu trabalho como mentora, ajudando assim dezenas de mulheres que tiveram excelentes resultados.

Ela começou aos pouquinhos, fazendo lives, ajudando pequenos grupos de mulheres e logo patenteou a marca Vida Incrível e foi daí que surgiu a ideia de escrever um livro sobre desenvolvimento pessoal. Ele foi publicado pela Autografia Editora, onde hoje já está sendo disponibilizado na Amazon, Shoptime, Pernambucanas e outros sites renomados.

“No primeiro capítulo a leitora assina um compromisso com ela mesma: de que a partir daquele momento, ela não vai aceitar nada menos do que ela merece”, conta Elaine.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Eriko Guandalini, Danilo Gentili e Elaine Guandalini

Dentre os seus vários projetos, ela está a um ano personalizando canecas e outros objetos para vender e que fizeram um grande sucesso. Por conta disso, Elaine acabou de inaugurar sua primeira loja física de canecas e taças personalizadas e inéditas na cidade onde mora, ela também está usando para ajudar na divulgação do livro, Vida Incrível 86.400 segundos para alcançá-la.

Nessa empreitada os filhos do casal, Isabella e Murillo, são essenciais para o crescimento e funcionamento do negócio da família. Eles cuidam da loja na parte da tarde para a sua mãe, tocam com maestria na ausência dos pais e também auxiliam quando estão todos juntos.

“A ideia das taças é totalmente ligada à autoestima. No dia a dia, normalmente usamos copos simples, como o velho copo de requeijão, por exemplo. Mas por que não desfrutar daquela taça que só é usada para receber visitas? Nós merecemos também diariamente usufruir da beleza, do conforto das nossas coisas e da nossa própria companhia” revela Elaine.”

A escritora já tinha lançado o seu livro na FLIP no Rio de Janeiro e agora, em 11 de março, vai realizar o segundo lançamento na sua cidade com um grande evento onde terá algumas atrações para seus leitores juntamente com um especial coffe break.

Com todo esse sucesso em ascensão, nos dias 1 a 4 de março, a escritora estará em Curitiba em um evento para mulheres onde irá levar seus livros. Ela também participou de um grande evento em Maringá com palestrantes famosos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Elaine entrou em contato com a equipe do evento e ofereceu sua caneca personalizada para cada um dos palestrantes e eles aceitaram com carinho. Dentre eles Danilo Gentili, Felipe Titto, Caio Carneiro e outros.

“Tudo que posso dizer é que a sensação é incrível, não desperdiço oportunidades quando vejo uma, esse livro veio com um propósito muito grande, ensinar as mulheres a ter uma Vida Incrível, eu sei que posso ajudar”, finaliza Elaine.