“Ela era o Brasil simples”, diz Leo Dias, emocionado, ao se referir à Marília Mendonça

Leo Dias esteve presente no podcast de Virgínia Fonseca e Camila Loures e falou sobre a artista Marília Mendonça

O jornalista Leo Dias foi o convidado da vez do Podcats, programa de entrevistas comandado por Camila Loures e Virgínia Fonseca. Nele Leo falou sobre a artista e amiga Marília Mendonça, falecida em um desastre de avião na semana passada quando ia realizar um show na cidade de Caratinga – MG.



Em trecho, Léo Dias contou que Marília Mendonça foi a única artista que se colocou no lugar da amante em suas tantas letras que fizeram sucesso em todo Brasil. Ele ainda falou sobre Marília ter um “eu lírico”, pois escreveu a música “Cuida Bem Dela” cantada por Henrique e Juliano na posição de um homem, um ex que fala para o atual namorado cuidar bem da mulher que está com ele.

Cantora sertaneja Marília Mendonça, que morreu na última sexta-feira (5) em um acidente de avião



Em um momento da entrevista o jornalista se mostrou emocionado ao falar da amiga. E foram só elogios à Marília Mendonça sobre sua simplicidade. Da panfletagem de seus shows em praças públicas com o projeto “Todos os Cantos” e também por ser uma artista acessível que gostava de cantar para o povo. Leo ainda contou que Marília não andava com seguranças, que se igualava aos seus fãs. “Ela era o Brasil simples”, contou.

PodCats, apresentado por Virginia Fonseca e Camila Loures



“Eu ia para Portugal acompanhar a Marília, um dia antes eu tinha falado com ela… eu ia acompanhar a turnê. Eu fiquei muito mal” disse ele com a voz embargada.