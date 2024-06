“Ela é muito meu orgulho, ela é orgulho em todos os sentidos”, diz Xuxa emocionada em entrevista à Sasha durante desfile da Mondepars

“Eu sempre falo pra ela que ela é meu orgulho cara, é muito orgulho, mas é muito, muito, muito, é orgulho, orgulho, orgulho, orgulho, orgulho de tudo, de tudo, em todos os sentidos. Eu imaginei alguém muito parecido com ela, porque ela superou”, disse Xuxa em entrevista à filha Sasha para a revista Vogue, minutos antes do desfile de lançamento da marca Mondepars, de Sasha Meneghel.

Sasha e Xuxa Meneghel



“Como é que fala agora? Como é que fala agora? O que que eu falo? Eu vou chorar”, respondeu Sasha emocionada. O desfile aconteceu às 11 horas desta segunda-feira (10), em uma loja em São Paulo. O desfile da marca autoral de Sasha foi acompanhado por convidados e diversas celebridades como o marido da estilista, João Figueiredo, os amigos João Guilherme e Bruna Marquezine, a mãe da empresária, Xuxa e o namorado, Junno Andrade, além do pai de Sasha, Luciano Szafir, Iza, Taís Araújo, Gkay, Jão, entre outros.

Xuxa e Junno Andrade Sasha e o pai, Luciano Szafir A amiga Bruna Marquezine compareceu ao desfile



O desfile de estreia da nova marca de Sasha Meneghel, a Mondepars, inaugura a etiqueta de roupas de luxo no estilo clássico, como Sasha havia anunciado com exclusividade para a Vogue no dia 23 de maio deste ano. Sasha dedicou mais de dois anos em pesquisa e planejamento, após estudar moda na Parsons The New School, em Nova York.

Desfile da Mondepars foi transmitido pelo Instagram da marca



“Minha mãe me inspira desde sempre. Sem nem eu saber que você já estava me inspirando, você já estava me inspirando. Olha a quantidade de ombreira que eu tenho nesse desfile. Inclusive esse vestidinho aqui se chama Morgana por causa dela, que foi inspirada numa roupa dela. Eu não sei qual era o programa agora, mas era um dos seus primeiros. E você estava com uma golinha padre, só que a gente fez ela lateral e colocou a golinha em diagonal e ombreira, é claro, e o que ela mais usa”, revelou Sasha sobre uma das marcas presentes em sua coleção de estreia.

Sasha aparece para o público no final do primeiro desfile de sua marca Mondepars



“E o nome Morgana foi o nome que a minha mãe ia me dar, só que aí foi mudado pra… Porque eu quase morri e o Morgana ficou guardado. Então, meu lado drag é o Morgana, e ela pegou o Morgana pra dar um nome e eu tô usando”, explicou Xuxa sobre o nome do vestido. “Espero que vocês gostem tanto quanto eu, tem muito carinho, muito amor e muita dedicação envolvida. Obrigada”, finalizou Sasha.