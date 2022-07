Egito à espera de turistas brasileiros

País quer atrair mais visitantes do Brasil e facilita entrada de turistas

As autoridades do Egito estão facilitando a chegada de turistas da América do Sul, em especial do Brasil, para amenizar o impacto causado pela invasão da Ucrânia na Rússia. Os dois países representavam em torno de 40% dos visitantes que iam passear pelo país árabe. Ainda este ano, a EgyptAir fará os voos entre Brasil e Egito, sem escalas, de acordo com informações recentes divulgadas pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

A vice-ministra de turismo do país, Ghada Shalaby, declarou que o setor de turismo tenta se recuperar de uma série de contratempos nos últimos anos, por isso o incentivo para que outros países tenham como destino de suas viagens de lazer o Egito. “Nações latino-americanas como o Brasil representam um novo mercado para o Egito”, afirmou Ghada.

O turismo contribui com cerca de 12% para o produto interno bruto do país. Em 2021, o setor atingiu uma receita de US$ 13 bilhões, de US$ 4 bilhões no ano anterior. “As expectativas para o turismo egípcio em 2022 não são melhores do que no ano passado. O Brasil e outros países da América Latina têm potencial para dar suporte ao setor de turismo e ajudar a impulsionar a nossa economia”, considera Ghada.

Segundo o ministro do turismo, Khaled al-Anani, o setor de turismo do Egito, duramente atingido durante a pandemia de Covid-19, perdeu cerca de US$ 1 bilhão em receita por mês em decorrência da suspensão de voos e do fechamento dos principais destinos turísticos locais.

Para ajudar na retomada econômica do setor, as autoridades egípcias também construíram e reformaram museus, incluindo o gigantesco Grande Museu Egípcio, perto do Planalto de Gizé, o maior museu do mundo dedicado a uma única civilização, com inauguração marcada para novembro de 2022.

Confira oito passeios no Egito que você não pode deixar de fazer:

1. Pirâmides de Gizé

2. Khan el Khalili

3. Biblioteca de Alexandria

4. Templo de Karnak

5. Passeio de balão em Luxor

6. Cruzeiro pelo Rio Nilo

7. Vila Núbia, em Aswan

8. Resorts de Hurghada

