Egeo, a marca oficial de perfumaria do Lollapalooza BR 24, lança fragrância inspirada em festivais de música

Fragrância despertará diversas sensações em seus consumidores

O Boticário está lançando uma nova fragrância, chamada Egeo E.Joy, foi inspirada na vibração e experiências dos festivais, com cores, ritmos e diversão autênticas. Pertencente a linha Egeo, sucesso com o público jovem (a geração Z), a fragrância chega com edição limitada e entrega longa duração na pele e apresenta em sua composição o segredinho chamado Joy Effect, que proporciona sensação de entusiasmo e energia. Segundo estudos feitos pela WGSN, a tendência de 2024 é que as fragrâncias sejam usadas, cada vez mais, como uma ferramenta olfativa para manifestar emoções, estilo e valores individuais. A análise ainda indica que a geração Z, sobretudo, demonstra maior tendência a experimentar camadas de fragrâncias que provoquem sensações, como alegria e felicidade, reflexo da busca constante por bem-estar, caracterizada pela geração.

“Em Egeo olhamos atentamente para o perfil da geração Z. Com Egeo E.Joy nos inspiramos nas experiências que entregam e potencializam toda sensação única de bem-estar e euforia da geração”, explica Fernanda Marques Gabrielli. A executiva ainda expressa que, ao desenvolver um produto que reflete o comportamento do público, agregando características da personalidade e neurociência, a marca fortalece o compromisso com o território da diversão e autenticidade, que integra a agenda de ativações de Egeo há 3 anos.

A marca decidiu investir em neurociência para que ao desenvolver sua linha de produtos, ela provocasse respostas emocionais nos consumidores. Com isso, no desenvolvimeto dessa nova fragrância o Neurolab GB relevou que o uso do produto desperta sentimentos de alegria, energia, animação e entusiasmo, conforme afirma César Veiga, perfumista da empresa: “algumas notas aromáticas funcionam como verdadeiros estimulantes capazes de evocar respostas emocionais no cérebro; então, reunimos o que há de mais tecnológico no universo da perfumaria com a alquimia exclusiva do Boticário, para proporcionar uma experiência olfativa única que ressoe com a energia e a individualidade dessa geração dinâmica”. Diante disso, o perfumista do Grupo Boticário ainda completa: “a linha Egeo E.Joy representa nossa dedicação com a inovação e a conexão autêntica para trazer aos apaixonados pela marca uma fragrância única, que traz elementos, como ginseng e taurina, pouco explorados na perfumaria, em uma combinação pouco provável com frutas e nuances amadeiradas”.

No mercado, atualmente, há cerca de 2.500 ingredientes olfativos disponíveis que permitem aos profissionais da área utilizarem criação dos novos produtos, podendo ser de procedência natural, como os óleos essenciais oriundos de flores, cascas, sementes e raízes, ou de procedência química laboratorial, a partir do desenvolvimento de moléculas olfativas. Para a produção de uma fragrância, em média, são utilizados entre 60 a 120 ingredientes misturados, de forma harmônica.