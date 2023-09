Educação Financeira nas Escolas: Fabio Porchat participa do Dia D Voluntariar, da ONG JA Rio de Janeiro

O ator, apresentador e humorista esteve presente em iniciativa que reuniu 500 alunos da rede estadual do Rio de Janeiro

O ator e humorista Fabio Porchat participou, na última quarta-feira (30), do Dia D Voluntariar, evento realizado pela ONG JA Rio de Janeiro, no Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral, em Copacabana, Zona Sul carioca, e que celebra o Dia Nacional do Voluntariado (28 de agosto).

Evento reuniu 500 alunos do Ensino Médio da rede estadual do Rio de Janeiro. Foto: Renata Dupret

Na ação, o humorista conversou com cerca de 500 alunos do Ensino Médio, que aprenderam conceitos do programa da JA “Meu Dinheiro, Meu Negócio”, aplicado por cerca de 50 voluntários – entre eles, representantes da alta gestão de grandes e médias empresas.

Além de Fábio Porchat, o projeto “Meu dinheiro, meu negócio”, já contou com mais de 50 voluntários. Foto: Adriano Ishibashi

“Fico feliz que esse tipo de ação aconteça em escolas. Na minha época, não havia isso. Ninguém falava de dinheiro. Acho um absurdo sair da escola sabendo a fórmula de bhaskara, mas sem educação financeira, sem saber quantos juros correspondem a um empréstimo bancário, quanto é um consignado. Essa é a realidade brasileira”, compartilha Porchat.

“Fico feliz que esse tipo de ação aconteça em escolas. Na minha época, não havia isso”, declara Fábio Porchat. Foto: Adriano Ishibashi

Sobre transitar pelo universo da responsabilidade social há bastante tempo, Fabio ressalta a importância do olhar empático e coletivo:

“Todos deveríamos ter esse olhar, que é o de pensar como comunidade, como sociedade. O ser humano é um ser social e só chegamos até aqui, porque vivemos em comunidade, que são grupos que formamos, sejam eles nossas famílias, nossa cidade, nosso bairro”, introduziu.

“E muita gente acha que ajudar ou apoiar é dar dinheiro. E muita gente diz que não tem. Mas quem disse que é dinheiro que você precisa dar? O seu tempo pode ser muito valioso, sua vocação e seu dom, as coisas que você consegue criar, o tipo de conexão que você precisa fazer com quem necessita, com quem tem pra dar. Então, esse olhar para o todo, para a sociedade, pra comunidade é fundamental pra gente conseguir viver a nossa vida bem. O que eu sinto é que quanto mais a gente olha para o outro, mais a gente percebe que a gente precisa fazer alguma coisa”, continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ator acredita também que um conselho crucial aos estudantes é ter perspectivas de longo prazo, indo além da atualidade:

“A principal questão quando a gente é jovem é que não se pensa no futuro. A morte e a velhice estão tão distantes que só pensamos no agora, na escola, que o que acontece aqui é o que vai mudar nossa vida, quando, na verdade, ainda há muito tempo pela frente. Logo, o futuro precisa ser uma preocupação do jovem de alguma forma”, ressalta.

Saiba mais sobre a ONG e suas iniciativas

Iniciativa da JA Rio de Janeiro, o programa “Meu Dinheiro, Meu Negócio” visa contribuir com os estudantes participantes nas decisões sobre dinheiro, mostrando que são extremamente pessoais e dependem de seus próprios valores. O conteúdo amplia a perspectiva do jovem, mostrando que coisas aparentemente fora de alcance hoje podem ser obtidas em um futuro próximo por meio da educação financeira, do trabalho, do empreendedorismo e de investimentos. Além disso, a iniciativa também os ajuda a desenhar suas próprias estratégias de vida a partir de um conteúdo prático e compartilhado por pessoas mais experientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ONG se destaca quando o assunto é voluntariado corporativo. Apenas no primeiro semestre de 2023, a instituição contou com 229 participações voluntárias durante a aplicação de experiências educacionais em 55 municípios do Estado, alcançando, também, 124 escolas. De 1999 a 2022, a organização totaliza mais de 17 mil participações voluntárias.

“O nosso intuito é celebrar o voluntariado em grande estilo, em um dos lugares onde mais amamos: a sala de aula, preparando a nova geração para os desafios de um mundo globalizado para que possam construir vidas mais prósperas e, assim, influenciar positivamente suas famílias e comunidades. E nada melhor do que contar com a participação de pessoas voluntárias que estão à frente de grandes empresas e podem ser uma inspiração para esses adolescentes a partir de suas experiências e vivências. Poder realizar esse momento de troca é motivo de muita alegria para a JA Rio de Janeiro”, afirma a diretora-executiva da organização, Renata Guimarães.