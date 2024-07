Educação em Destaque: São Bento do Sul, Muriaé e Santo Antônio do Aracanguá brilham em Prêmio Nacional

As cidades de São Bento do Sul (SC), Muriaé (MG) e Santo Antônio do Aracanguá (SP) foram reconhecidas por suas excelências na educação durante o Prêmio Nacional, considerado o Oscar da gestão pública. O evento destacou as iniciativas inovadoras e eficazes das gestões municipais, colocando as três cidades em evidência no cenário educacional brasileiro.

Santo Antônio do Aracanguá (SP), administrada pelo prefeito Roberto Doná, vence no pilar de Educação na categoria até 30 mil habitantes – Crédito: Andressa Anholete

São Bento do Sul se destacou pela valorização dos professores e pela modernização das infraestruturas escolares. Investimentos em tecnologia educacional e programas de formação continuada contribuíram significativamente para a melhoria dos índices de aprendizagem. A cidade adotou metodologias inovadoras que proporcionam um ambiente de ensino-aprendizagem mais dinâmico e integrado.

O vice-prefeito de São Bento do Sul (SC), Tirso Gladimir Hummelgen, recebe o troféu em Educação para cidades entre 30 mil e 100 mil habitantes – Crédito: Andressa Anholete

Muriaé ganhou reconhecimento pela sua abordagem inclusiva e diversificada na educação. A cidade implementou programas de educação inclusiva que garantem o acesso de todos os alunos a uma educação de qualidade, independentemente de suas necessidades especiais. Iniciativas como suporte psicopedagógico e parcerias com a comunidade fortaleceram o ambiente escolar e promoveram uma maior integração entre escola, família e sociedade.

Marcos Guarino, prefeito de Muriaê (MG), se destaca e conquista o pilar de Educação na categoria acima de 100 mil habitantes – Crédito: Andressa Anholete

Santo Antônio do Aracanguá também se destacou por suas práticas inovadoras e resultados positivos na educação. A cidade investiu em programas pedagógicos eficazes e em infraestrutura escolar adequada, proporcionando um ambiente propício ao desenvolvimento integral dos alunos. A gestão municipal recebeu reconhecimento com base na avaliação de indicadores educacionais, incluindo o desempenho dos alunos, a qualificação dos professores e a infraestrutura escolar. Após uma análise criteriosa, o município obteve uma nota final superior à de Eliziário e Águas de São Pedro, selecionados entre as cidades paulistas com até 30 mil habitantes para concorrer ao prêmio junto com Aracanguá..

O reconhecimento de São Bento do Sul, Muriaé e Santo Antônio do Aracanguá no Prêmio Band Cidades Excelentes em Educação não apenas celebra suas conquistas atuais, mas também inspira outras cidades a investirem em educação de qualidade e inclusiva. O compromisso das gestões municipais com a inovação, a inclusão e o desenvolvimento educacional serve de exemplo para todo o país, mostrando que é possível transformar a realidade educacional brasileira através de iniciativas concretas e comprometidas com o futuro das novas gerações