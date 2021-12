Eduardo Surita, filho de Emílio Surita, grava música de Manu Cabanas

O convite partiu da própria cantora e está sendo gravada no estúdio do próprio Eduardo, que participa da composição, produção e do clipe

Comemorando a nova fase de sua carreira, a cantora pop Manu Cabanas, acaba de entrar em estúdio para gravar seu próximo single. Agora trabalhando ao lado do produtor musical Eduardo Surita, eles compuseram a música “Esqueça”, que está sendo gravada e mixada nos estúdios “Ësko Records”, o estúdio, que pertence a Eduardo, fica localizado em São Paulo.

O clipe será gravado na próxima semana em um castelo na Granja Viana, no interior de São Paulo, seu lançamento está previsto para o início do ano.

A própria cantora quem convidou o ex colírio da Capricho para dividir os vocais da faixa e para participar do clipe. O jovem já foi apresentador, modelo e colírio da Capricho, ao lado do irmão, Eric Surita, além de ser conhecido como filho do apresentador Emilio Surita do Pânico e atualmente é produtor musical e DJ.

“Não quero dar muito spoiler, mas vocês vão curtir muito o som que estamos fazendo. Eu sempre admirei o trabalho do Dudu Surita, e está sendo um prazer dividir essa nova fase da minha carreira com ele. E vocês vão se surpreender com ele cantando e atuando, eu garanto!”, declara Manu Cabanas.

Manu Cabanas tem mais de setenta mil seguidores no Instagram (@manucabanass) e é febre entre os jovens. Sua música “Ele Me Faz Tão Bem”, soma mais de vinte e nove mil visualizações no Youtube. Eduardo Surita até hoje faz grande sucesso entre os jovens com mais de 100 mil seguidores no Instagram (@eduardosurita).