Eduardo Scroeder dá dicas valiosas para quem deseja empreender através de Franquias

Muitas pessoas têm uma dúvida entre empreender através de Franquias ou iniciar o seu negócio do zero, pois muitos tem o entendimento equivocado de que se investir em Franquia o negócio não será dele, e assim ficará “amarrado” ao processo do Franqueador.

Mas aí está o grande engano, explica o empreendedor Eduardo Schroeder, ao investir em Franquias, o empreendedor investe em conhecimento, investe em que já testou e passou pelas dificuldades do negócio, por isso ele paga a taxa de franquia, e isso não quer dizer que negócio não é dele, muito pelo contrário, ele tem as mesmas obrigações de algo que foi iniciado do zero, porém, elimina vários riscos, pois todo o processo foi amplamente testado e validado.

E para aqueles empreendedores que estão na dúvida do que investir, tenho algumas dicas para melhor avaliar a Franquia desejada.

1 – busque Franquias em áreas que você tenha conhecimento e sinergia

2 – Avalie marcas que estão consolidadas no mercado e que possuam franqueados há bastante tempo. Isso trará mais segurança para seu investimento

3 – Converse ao menos com 3 franqueados, de preferência aqueles que tenham bons resultados

4 – Tenha muito cuidado com as franquias da “moda”. São aqueles negócios que aparecem do nada, oferecendo produtos ou serviços inovadores, porém não possuem durabilidade de mercado. No mundo das franquias isso é bem normal.

5 – Avalie muito bem o contrato de franquia e a circular de oferta da franquia, serão estes dois documentos que irão balizar toda a relação entre franqueado e Franqueador.

6 – Cuidado com as promessas. Muitas franquias fazem promessas de retorno garantido, mas em nenhum negócio isso pode ser garantido, pois o retorno depende de vários fatores, sendo o principal deles a gestão do próprio franqueado.

7 – Tenha capital de giro compatível com o negócio do qual deseja investir, essencial para sobrevivência e perenidade da empresa.

8 – Cumpra os processos do Franqueador, isso será determinante pro sucesso, pois foi ele quem desenvolveu o negócio e sabe exatamente o que precisa ser feito.

Muitos Franqueados não prosperam por tentar alterar os processos já testados.

9 – O ponto comercial deve ser escolhido juntamente com o Franqueador, pois ele quem conhece as particularidades do negócio

10 – Tenha em mente que franquia não é sinônimo de retorno garantido e principalmente sem trabalho. Você deverá trabalhar e muito para o sucesso da SUA franquia