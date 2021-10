Japinha Conde e Eduardo Costa lançam música juntos

Desperdício já está disponível nas plataformas digitais e no canal de youtube tanto de Eduardo Costa, como de Japinha Conte

Japinha Conde, a artista de forró mais executada nas rádios no primeiro semestre de 2021, e Eduardo Costa um dos maiores sertanejos do país, se uniram em uma canção que promete ser a maior do segundo semestre no Brasil.



Desperdício foi escrita por Vinni Miranda, Waleria Leão e Rafael Quadros e fala de uma mulher que liga para o amado de madrugada, mas acaba recebendo não como resposta.



“Sempre acompanhei a japinha, minha filha é fã dela. Fiquei muito feliz quando chegou o convite para gravar com ela. Quando vi a música, achei a música muito linda, moderna, mas romântica. A música vai ser sucesso. Japinha tem uma carreira maravilhosa é extremamente simpática, tem uma história de vida linda. Essa música vai fechar o ano em primeiro lugar nas paradas de sucesso”, conta Eduardo Costa.

Japinha também reforça o coro e está muito feliz com a parceria com o sertanejo:

“É uma realização muito grande em poder dividir essa canção com Eduardo Costa, um dos maiores artistas do país o qual eu e minha mãe ouvíamos muito quando eu era criança e ainda ouço sempre. Admiro muito Eduardo como pessoa e como artista e acredito que a rapaziada vai curtir muito essa moda”.

Desperdício estará nas plataformas digitais a partir desta sexta (08), a meia noite e no canal de youtube tanto de Eduardo Costa, como de Japinha Conte a partir de meio dia.