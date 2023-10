Eduardo Bolsonaro passa por cirurgia de pálpebras para abrir o olhar

Eduardo Bolsonaro foi submetido recentemente a uma cirurgia de pálpebras para corrigir o excesso de pele expressivo

Eduardo Bolsonaro foi submetido recentemente a uma cirurgia de pálpebras para corrigir o excesso de pele expressivo que ele tinha em pálpebras superiores e uma ptose de supercílios. Em outras palavras, a famosa sobrancelha pesada que deixa o olho caído.

Dra. Patrícia Rocha foi a médica Cirurgiã Plástica Ocular, responsável pela cirurgia: “Eduardo apesar de muito jovem, já tinha indicação cirúrgica. Ao contrário do que muitos pensam, a Blefaroplastia não é indicada apenas para pacientes com mais idade. A genética é um fator determinante para pacientes que mesmo jovem mas já possuem a indicação cirúrgica, com queda das pálpebras e até mesmo comprometimento visual. Esse foi o caso do Eduardo.“

Eduardo Bolsonaro passa bem após a cirurgia e a previsão é que ele retire os pontos em uma semana.

A médica faz questão de frisar que a cirurgia não é só estética: “A Blefarosplasia não é apenas uma cirurgia estética. É também uma cirurgia funcional que proporciona abertura do olhar e aumento de campo de visão. O pós operatório é muito tranquilo, visto que eu opero apenas utilizando o Laser de CO2, o que faz com que a recuperação do paciente seja mais rápida”.

