Eduardo Amarante divulga nota oficial sobre saída da La Moda e recebe apoio de famosos: “Tentam me impedir até de usar meu nome”

Nesta terça-feira, 29 de abril, a equipe de comunicação de Eduardo Amarante divulgou uma nota oficial esclarecendo sua saída da La Moda, marca com a qual esteve envolvido nos últimos anos. O caso está sendo discutido judicialmente, em um processo que corre em segredo de justiça.

No texto, Eduardo afirma que foi desligado da empresa sem aviso formal e que uma cláusula contratual o impede de trabalhar, criar e até de usar seu próprio nome, mesmo com a descontinuação da marca. A nota questiona ainda a validade da cláusula de não concorrência, que, segundo a defesa, seria vitalícia e sem contrapartida financeira.

Confira a nota na íntegra:

NOTA OFICIAL — EDUARDO AMARANTE

A equipe de comunicação de Eduardo Amarante vem a público esclarecer que sua saída da La Moda está sendo discutida judicialmente, em um processo que corre em segredo de justiça. Por esse motivo, embora Eduardo tenha se manifestado em suas redes sociais sobre os impactos pessoais e profissionais dessa situação, ele tem evitado comentar os aspectos jurídicos do caso, respeitando os trâmites legais.

Diante das recentes declarações públicas, é importante pontuar que a alegação de justa causa feita pela empresa não reflete o entendimento da defesa de Eduardo. A empresa interrompeu unilateralmente os pagamentos devidos, comunicando a decisão via WhatsApp — o que caracteriza, do ponto de vista jurídico, o início do processo de rescisão por parte da própria La Moda.

Também foi mencionada uma cláusula de não concorrência, cuja validade legal exige requisitos como prazo determinado, limite geográfico e contraprestação financeira — o que, neste caso, não ocorre. O contrato impõe ao criador uma obrigação vitalícia, sem qualquer pagamento, impedindo-o de atuar profissionalmente e até mesmo de usar seu próprio nome, mesmo com a marca sendo descontinuada.

Fica evidente que a decisão da empresa de encerrar a marca, ao mesmo tempo em que tenta impedir Eduardo de exercer sua profissão, não se sustenta como uma questão estritamente comercial. Eduardo sempre atuou como a força criativa por trás da marca — nunca como gestor administrativo ou operacional. A tentativa de silenciá-lo, mesmo diante da extinção da marca, expõe um cenário de perseguição pessoal. Suas manifestações nas redes sociais são, portanto, um clamor legítimo por justiça e dignidade profissional.

Essa imposição tem causado impactos significativos à saúde mental e à estabilidade financeira de Eduardo, que sempre foi o principal responsável pelo sustento de sua família. Reforçamos que ele é um profissional criativo, sério e comprometido, e que a tentativa de inviabilizar seu trabalho apenas agrava uma situação já delicada.

Eduardo segue confiante na Justiça e seguirá com sua carreira de forma ética e transparente, enquanto aguarda a resolução do caso.

Equipe de Comunicação de Eduardo Amarante

Desde que tornou pública sua situação, Eduardo recebeu uma onda de apoio de colegas de profissão, artistas e seguidores. Pocah, Emilly Araújo, Maylara Araújo, Naiara Azevedo, Gabi Martins, Paula Mattos e muitos outros nomes se manifestaram publicamente em solidariedade ao estilista.