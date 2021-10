Crescendo no Brasil inteiro, Boali anuncia Edu Guedes como novo sócio

A Boali já tem mais de 70 operações funcionando no país

Seja por estética ou apenas saúde, as pessoas têm dado cada vez mais importância à alimentação. A Boali, primeira rede de alimentação saudável do Brasil, é uma ótima escolha para quem tem dado preferência aos alimentos saudáveis. Chegando a 73 operações funcionando no Brasil, a empresa anuncia a entrada de mais um sócio: o chef de cozinha e apresentador Edu Guedes.

A Boali nasceu no ano de 2016, em Ribeirão Preto-SP, com o objetivo de universalizar o acesso à alimentação saudável, transformar hábitos e fazer o bem por meio da comida. Para unir uma marca forte com uma mais forte ainda, Edu Guedes, que já conhecia a empresa, se tornou o mais novo sócio, junto a Rodrigo Barros, CEO e fundador da marca.

Já conhecido na área gastronômica e pelo público brasileiro, Guedes possui negócios em diversos setores e decidiu apostar no ramo de alimentação saudável. “Estamos falando de uma alimentação que não é só para o presente, é também para o futuro e contribui para o bem-estar das pessoas. Eu só invisto realmente naquilo que eu acredito, aquilo que dou para minha família consumir, aquilo que eu acredito na essência”, disse o apresentador.

A marca sempre foi muito famosa e bem quista no país por proporcionar uma alimentação saudável a um preço acessível. Sabendo disso, Edu não teve dúvidas ao entrar no quadro societário da empresa. Ele já havia feito alguns trabalhos de publicidade com a Boali e tinha trabalhado ao lado de Rodrigo anteriormente.

O CEO da marca acredita que a chegada do apresentador vai agregar mais ainda para que a Boali continue crescendo. “A gente se conhece desde 2006 e em 2008 começamos a fazer algumas coisas juntos. No ano passado contratamos alguns merchans da Band quando ele [Edu] foi para lá. Percebendo a evolução e o crescimento da empresa, ele resolveu investir”, contou Rodrigo.

No total, já são 14 estados em que a marca está presente. Rodrigo afirma que até o fim do ano pretende ter 80 operações da Boali em todo o Brasil, expandindo para 120 no ano seguinte. Com a participação de Edu, ele planeja também lançar novos produtos. “Queremos lançar alguns produtos com a assinatura do Edu, acho que isso vai ser bem interessante. Ele traz uma credibilidade a mais para tudo que a gente vem fazendo e ao mesmo tempo dá uma segurança maior, não apenas para a rede de franqueados atuais, como para potenciais franqueados”, finaliza o CEO.