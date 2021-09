Edson Castro é o novo apresentador do podcast Wikipod

Jornalista e criador do Manual do Homem Moderno embarca em seu segundo projeto com a Pod360

O jornalista e criador de conteúdo Edson Castro é o novo apresentador do WikiPod, podcast dedicado a contar histórias inusitadas de personagens e marcas famosas de forma interativa. O projeto é desenvovido e produzido pela Pod360, maior hub brasileiro dedicado exclusivamente à produção e gestão de podcasts profissionais. Esta é a segunda colaboração entre o jornalista e o hub, que juntos levaram ao universo podcast o projeto "Manual do Homem Moderno", projeto multiplataforma criado por Castro que conta com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Um dos podcasts de não-ficção mais bem sucedidos nas plataformas de streaming, a nova temporada de "Wikipod" estreia dia 16 de setembro, com a incrível história de Shang-Chi, herói do novo filme da Marvel. Novos episódios estarão disponíveis todas as quintas-feiras, e você pode acompanhar pelo seu agregador de podcasts favorito. "O convite da Pod360 para assumir o Wikipod marca um desafio pessoal muito grande, e me leva a sair da zona de conforto, que é criar conteúdo para o público masculino. Mas como amante da cultura pop e curioso nato, fiquei muito empolgado com o projeto."

"O podcast tem um público muito fiel, que adora as histórias pouco conhecidas e inusitadas por trás de grandes personagens da cultura pop. Vamos criar um conteúdo que vá além dos 15 minutos do programa e se torne tema nas rodas de amigos, na mesa de bar.", afirmou Castro. "Após a primeira temporada incrível apresentada por Felipe Solari, a Pod360 anuncia a segunda temporada do Wikipod, agora apresentada por Edson Castro, que promete trazer um pouco de sua personalidade ao programa com muitas novidades", disse Felipe Lobão, sócio e head de conteúdo da Pod360.