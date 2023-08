Editores brasileiros e internacionais se unem na Bienal do Livro Rio para negociações literárias globais

A 4ª Jornada Profissional, promovida pelo Brazilian Publishers em parceria com a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a ApexBrasil, reúne editoras de todo o mundo para negociar direitos de obras literárias brasileiras

Nos dias 30 e 31 de agosto, a Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro se tornará um epicentro global para o mundo editorial com a realização da 4ª Jornada Profissional, uma iniciativa promovida pelo Brazilian Publishers em conjunto com a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e a ApexBrasil. Pela primeira vez, o evento reunirá editores brasileiros e internacionais em rodadas de negócios exclusivas, estabelecendo conexões que transcendem fronteiras e impulsionam a literatura brasileira para o cenário global.

Editoras do mundo inteiro estão se encontrando para negociar direitos autorais de livros brasileiros

As empresas brasileiras Ciranda Cultural, Devir, Cafezal, Voz de Mulher, Ler Editorial e outras marcas proeminentes estarão representadas nas negociações, tendo a oportunidade de discutir diretamente com representantes de editoras de todo o mundo, incluindo Fundalectura (Colômbia), Penguin Random House Colômbia (Colômbia), Instituto Português (Eslováquia), Trinta Zero Nove (Moçambique), Al Arabi Publishing (Egito), Interzona (Argentina) e várias outras.

Bienal do Livro Rio será palco de encontros históricos entre editoras brasileiras e internacionais

A 4ª Jornada Profissional não se limitará apenas às negociações literárias, mas também proporcionará um ambiente enriquecedor de aprendizado. Os participantes terão acesso a palestras de destaque, como “Licitações no Mercado Colombiano e Mexicano: Desafios e Oportunidades”, agendada para o dia 30, e “Desafios e Oportunidades da Circulação da Literatura Latino-Americana”, marcada para o dia 31.

Sevani Matos, presidente da CBL

“Esta iniciativa é uma oportunidade sem precedentes para os profissionais do mercado editorial brasileiro se conectarem com colegas internacionais e explorarem novos horizontes literários”, ressalta Sevani Matos, presidente da CBL. O evento também conta com o apoio da Bienal do Livro Rio e do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), demonstrando a unidade da indústria em promover a internacionalização da literatura brasileira.

Rayanna Pereira, coordenadora de Relações Internacionais da CBL e do Brazilian Publishers, antecipa que esta edição da Jornada Profissional terá um impacto significativo na visibilidade da literatura brasileira no mercado global. “A presença do jornalista norte-americano Porter Anderson, do site Publishing Perspectives, destaca a importância desse evento para a cena literária internacional”, diz ela.

As expectativas são altas, à luz dos resultados da edição anterior da Jornada Profissional, que aconteceu durante a 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Naquela ocasião, mais de USD 650 mil em novos negócios foram gerados, solidificando a relevância desse tipo de encontro para o setor. Com a união de editoras de várias partes do globo, essa edição promete ser um marco na promoção e disseminação da literatura brasileira pelo mundo.