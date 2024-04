Editora Agir lança novo livro de Walter Longo, que afirma: “Não existe uma fórmula mágica para o crescimento pessoal”

A Editora Agir anuncia o lançamento do recente livro de Walter Longo, experiente publicitário e especialista em inovação digital. O livro “10 habilidades essenciais que farão você chegar lá” promete ser um guia indispensável para aqueles que buscam alcançar o sucesso tanto no mundo profissional quanto na vida pessoal.

Longe de se apresentar como guru, Walter destaca a importância do esforço e do desenvolvimento de habilidades específicas para atingir metas e objetivos. Com muitas dicas e conselhos, 10 habilidades essenciais que farão você chegar lá convida o público a avaliar as próprias habilidades e descobrir maneiras de aprimorá-las.

“Não importa o que dizem os ‘gurus’ que hoje estão por toda parte: não há receita mágica para evoluirmos e crescermos, nem pessoal, nem profissionalmente. É preciso querer, suar a camisa, ir atrás. É preciso esforço”, ressalta o autor.

Segundo Longo, o esforço de cada um deve seguir pelo caminho de certas habilidades essenciais que se fazem indispensáveis para quem deseja obter sucesso no mundo do trabalho e na vida privada hoje. E essas habilidades são diferenciais ainda maiores no mundo pós-digital em que vivemos.

“A boa notícia é que se trata de características intrínsecas do ser humano, de sua existência no mundo, e que podem ser desenvolvidas mesmo em nossa realidade de inteligências artificiais, de falta de imaginação, de ausência de foco e outras dificuldades generalizadas”, pontua o autor.