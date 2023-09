Edifício Era, de Itapema, conquista título de Melhor Arquitetura do Brasil em Premiação Internacional no Canadá

O Edifício Era, uma obra-prima da arquitetura localizada no coração de Itapema, em Santa Catarina, e projetada pela Sunprime Empreendimentos, conquistou o cobiçado prêmio International Property Awards na categoria Residential High Rise Architecture. A cerimônia de premiação, que atraiu os olhares de todo o mundo para a cidade litorânea, aconteceu na sexta-feira, 22 de setembro, em Toronto, no Canadá.

Sunprime Empreendimentos recebe honraria no International Property Awards

Esse reconhecimento internacional coloca não apenas Itapema, mas todo o Brasil no mapa da arquitetura global, destacando o talento e a visão da Sunprime Empreendimentos, uma incorporadora que tem se destacado por suas obras esteticamente ambiciosas e inovadoras.

Tamara Pastor, diretora da Sunprime, e Eduardo Pastor, CEO da Sunprime

Eduardo Pastor, CEO da Sunprime Empreendimentos, expressou sua satisfação ao receber este prêmio de prestígio. “É uma satisfação muito grande receber um prêmio como esse, ele eleva o nível da construção civil não só da cidade, mas como do Estado e do país também, colocando Itapema no cenário mundial como realmente uma cidade que atrai investidores e clientes querendo estar no nosso litoral”, disse ele.

Eduardo Pastor, CEO da Sunprime

O Edifício Era, no entanto, não é estranho a prêmios internacionais. Além do International Property Awards, a Sunprime Empreendimentos também foi agraciada com outros dois reconhecimentos prestigiosos pelo projeto. O International Architecture & Design Awards 2023 na categoria High Rise Architecture e o A’Design Awards na categoria Arquitetura, Construção e Design Estrutural também reconheceram a excelência deste projeto arquitetônico.

Eduardo Pastor enfatiza a qualidade do projeto, destacando que ele foi premiado três vezes. “Isso demonstra a qualidade arquitetônica dele, diversos arquitetos de entidades diferentes avaliaram esse projeto e concluíram que esse é de altíssimo nível em todos os sentidos,” acrescentou.

A Sunprime Empreendimentos tem uma visão audaciosa para o futuro de Itapema. A incorporadora acredita que a arquitetura pode ser um diferencial importante para a cidade. “Em primeiro lugar, a arquitetura tem que ser valorizada. A arquitetura é uma arte e o arquiteto o artista. Então, isso torna o mercado imobiliário realmente muito mais interessante. E é isso que a gente vem trazendo,” explicou Eduardo.

A empresa já tem planos ambiciosos em mente, com a previsão de lançar outros dois edifícios em 2024. Acreditam que o litoral de Santa Catarina é uma região que oferece desenvolvimento, segurança, infraestrutura e qualidade de vida, fatores que impulsionam o mercado imobiliário local a crescer ano após ano. Itapema, especificamente, tem um grande potencial de desenvolvimento, o que pode resultar em uma valorização contínua da cidade e do mercado imobiliário nos próximos anos.

A Sunprime Empreendimentos, com sede em Itapema, é uma incorporadora que se destaca pela busca de obras arquitetônicas que transcendem a funcionalidade e se tornam verdadeiras manifestações artísticas. Fundada em 2012 pelo visionário Eduardo Pastor, a empresa continua a moldar o cenário da construção civil no litoral norte de Santa Catarina e a elevar o padrão da arquitetura brasileira para o mundo.