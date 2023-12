Corrida promovida pela Senna Brands acontece no feriado de 1º de maio, data da morte do piloto em 1994

Uma edição especial em 2024 da “Ayrton Senna Racing Day” vai celebrar os 30 anos de legado de Senna. A corrida promovida pela Senna Brands acontece no autódromo de Interlagos, no feriado de 1º de maio, data da morte do piloto em 1994.

A 19ª edição da Ayrton Senna Racing Day será realizada novamente em Interlagos após 5 anos. Entre 2020 e 2022 as edições foram virtuais em função da pandemia. Agora, a tradicional corrida de rua que homenageia Ayrton Senna retorna de forma presencial onde o maior piloto brasileiro de todos os tempos fez história com as icônicas vitórias de 1991 e 1993.

Os competidores terão a oportunidade de correr no traçado oficial das corridas de Fórmula 1, incluindo a famosa curva S do Senna. São esperados mais de 6 mil fãs do esporte no evento, que aceita participantes a partir dos 14 anos para a modalidade 5K e 18 anos para 10K e 21K. Informações sobre informações estão disponíveis no site oficial da Ayrton Senna Racing Day.

“A 19ª edição da Ayrton Senna Racing Day integra uma extensa programação global de celebrações para marcar os 30 anos de legado de Ayrton Senna. É um presente especial para os fãs e admiradores, que vão viver ou reviver a experiência inesquecível de correr na pista de Interlagos. Essa prova é uma das mais aguardadas por corredores e atletas, tanto que em 24h o nosso primeiro lote se esgotou”, diz Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do piloto.