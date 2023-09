Edição de 2023 do Caldas Country Festival impressiona por seus números

Estrutura com mais de 50 mil metros quadrados deve receber até 60 mil pessoas

A Edição de 2023 do Caldas Country Festival acontece entre 1º e 4 de novembro em Caldas Novas (GO) e seus números já impressionam. Nos quatro dias de evento são esperadas mais de 60 pessoas em um espaço que foi reformulado para este ano.

A 17ª edição do Caldas Country Festival promete mais de 30 horas de música



O evento acontece no espaço Solar de Caldas, estrategicamente localizado às margens da GO-309 e Avenida São Paulo. Ao todo, são 50 mil metros quadrados de área com uma estrutura completa para o público.

Camarotes reformulados darão visão total ao palco de 70 metros

Créditos: Divulgação



Para este ano o palco que vai receber nomes como Maiara & Maraísa, Ana Castela, Bruno & Marrone, Jorge e Mateus, Edson e Hudson e Milionário passará por uma remodelação. Serão 70 metros de frente para que o público possa curtir os artistas. Além disso, o espaço terá uma nova roupagem com cenografia e um formato diferente. “A cenografia que vai ser inesquecível”, conta Péricles Douglas, do Grupo DVT, responsável pelo evento.



Outra novidade fica por conta dos camarotes. Nesta edição, a estrutura será muito diferente, já que passará a ter 100% do espaço com visão total do palco e acesso privilegiado ao front stage.

A 17ª edição do Caldas Country Festival promete mais de 30 horas de música com a presença de grandes nomes da música sertaneja e de outros gêneros. No sábado e domingo, principais dias do evento, são esperadas 25 mil pessoas vindas de cerca de 1.500 cidades de todos os estados e também do exterior.



“Desde sua inauguração, o Caldas Country Festival tem sido um marco na cena musical brasileira, atraindo milhares de visitantes de todo o país e até mesmo de nações vizinhas”, destaca Péricles.

Para todo esse público chegar ao evento, também há novidade: um voo fretado oficial saindo de Campinas para Caldas Novas e que terá uma experiência exclusiva com música e bebida no trajeto.

“A gente acha que vai entregar, entre todas as edições já realizadas, o maior Caldas Country”, pontua Péricles Douglas.