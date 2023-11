Ed Sheeran, Joss Stone, Ludmilla e NE-YO Confirmados como Headliners na Edição Histórica do Rock in Rio 2024

Edição comemorativa traz surpresas que prometem fazer história no maior festival de música do mundo

Na contagem regressiva para a edição histórica do Rock in Rio 2024, a organização do maior festival de música e entretenimento do mundo revela as atrações que prometem fazer dessa celebração um marco na história da música. O britânico Ed Sheeran, aclamado internacionalmente, encabeça a lista de headliners, trazendo consigo um repertório repleto de sucessos e a energia contagiante que o caracteriza.

Ao lado de Sheeran, a estrela brasileira Ludmilla já está confirmada, prometendo uma performance que não deixará ninguém parado. O cantor norte-americano NE-YO, ícone do R&B, também fará sua estreia no Rock in Rio, transportando o público para uma jornada nostálgica pelos sucessos dos anos 2000.

A diva do soul Joss Stone, que encantou o público na primeira edição do festival paulista, retorna ao Brasil para uma apresentação emocionante no Rio de Janeiro. Sua voz potente e a longa carreira consolidada garantem um espetáculo que ficará gravado na memória dos fãs.

Além das atrações musicais, o Rock in Rio 2024 traz novidades explosivas, incluindo um novo Palco Mundo, uma área ampliada chamada Global Village, um musical inédito e muito mais. A organização também divulga a data da venda do Rock in Rio Card, ingresso sem data pré-definida que garante a entrada na edição de 2024, marcada para os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro.

Os fãs terão a oportunidade de garantir seu lugar na história do Rock in Rio através da pré-venda exclusiva do Rock in Rio Club, clube de benefícios que oferece vantagens incríveis, incluindo pré-venda exclusiva, entrada antecipada, descontos na loja oficial, sorteios e muito mais.

A venda geral dos ingressos, incluindo o Rock in Rio Card, terá início no dia 7 de dezembro, às 19h, exclusivamente pela plataforma da Ticketmaster Brasil. Com um lineup estelar, novidades surpreendentes e a energia única do Rock in Rio, a edição de 2024 promete ser uma experiência inesquecível para todos os amantes da música.