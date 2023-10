Ed Sheeran é o primeiro headliner confirmado no Rock in Rio Lisboa 2024

Artista britânico retorna para uma edição histórica do festival

O ano de 2024 será especial para os amantes da música e entretenimento, com o icônico festival Rock in Rio celebrando dois marcos significativos. Tanto no Brasil, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, quanto em Portugal, em Lisboa, as festividades estão planejadas para surpreender e emocionar o público.

Ed Sheeran tem uma carreira repleta de sucessos, premiações e milhões de fãs por todo o mundo

No Brasil, o Rock in Rio celebra 40 anos desde o início deste incrível sonho. As datas marcadas para a celebração são os dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024. E a boa notícia já chegou: a cantora Ludmilla, que fez uma apresentação arrebatadora em 2022, está confirmada para se apresentar no Palco Mundo.

Em Portugal, onde o festival estreou em 2004, as comemorações são igualmente especiais, celebrando 20 anos desde a primeira edição. Para essa ocasião única, o Rock in Rio Lisboa retorna nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, com uma nova localização, o Parque Tejo Lisboa, proporcionando uma vista deslumbrante do Rio Tejo e da Ponte Vasco da Gama. Além disso, o primeiro headliner anunciado é ninguém menos que Ed Sheeran, que retorna ao festival após uma década desde sua estreia memorável em Portugal.

Rock in Rio 2024: Em ano de dupla celebração, enquanto Brasil se prepara para os 40 anos do festival, Portugal comemora 20 anos com chegada em novo espaço, Parque Tejo Lisboa

Em Lisboa, a nova Cidade do Rock oferecerá melhorias significativas, mantendo a capacidade para 80.000 pessoas diárias. Com uma área de público em frente ao Palco Mundo de tamanho semelhante à anterior, os organizadores se dedicaram a proporcionar mais conforto e comodidade ao público. O terreno mais plano torna a circulação mais fluida e acessível.

Nova Cidade do Rock no Parque Tejo Lisboa: uma ode à história e ao futuro

Ed Sheeran é a grande estrela dessa edição e, com uma carreira repleta de sucessos e prêmios, promete emocionar o público. Hits como “Shape of You”, “Thinking Out Loud” e “Perfect” conquistaram fãs de todas as idades, tornando-o um dos artistas mais procurados do século XXI. Com sete álbuns consecutivos no primeiro lugar das paradas do Reino Unido e prêmios renomados, Ed Sheeran é uma figura icônica na música.

Além da música e entretenimento, o Rock in Rio sempre se destacou por seu compromisso com um mundo melhor. Projetos sociais e iniciativas sustentáveis têm sido uma parte fundamental da identidade do festival. Nesta edição, o “Mundo Melhor” terá seu espaço próprio, relembrando os projetos que fazem parte do legado do festival.

Com uma história de 20 anos, o Rock in Rio Lisboa tornou-se uma parte essencial da cultura musical de Portugal, impactando positivamente a economia e a sociedade. Durante sua trajetória, o festival tem gerado empregos, investido em causas socioambientais e contribuído para a música e entretenimento do país. É um marco que merece ser celebrado. O “All in Rio” é o conceito que reflete a missão do festival como uma plataforma inclusiva e agregadora, comprometida com a construção de um futuro coletivo melhor.

O Rock in Rio Lisboa 2024 promete ser uma celebração memorável, unindo gerações em torno da música, entretenimento e valores que inspiram um mundo melhor. Prepare-se para uma experiência única, repleta de emoções e música de alta qualidade. É uma festa que ninguém vai querer perder!