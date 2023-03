EcoVilla Ri Happy comemora os 35 anos da marca em festa no Rio de Janeiro

O evento aconteceu neste sábado e teve as presenças de personalidades como Fabiula Nascimento, Rosana Mulholland e Luiza Valderano

A Ri Happy, maior varejista de brinquedos do Brasil, completou 35 anos de história no dia 15 de março. A empresa, fundada em 1988 por Ricardo Sayon e Ronaldo Sayon, se consolidou no mercado como referência em brinquedos de qualidade, diversão e educação, proporcionando momentos mágicos aos seus consumidores. Para celebrar essa festa, a EcoVilla Ri Happy, localizada no Jardim Botânico (RJ), abriu as portas neste sábado para o público oferecendo, para a criançada e toda a família, um dia de programação especial totalmente gratuita, com direito a espetáculos e oficinas.

Luiza Valnderano também marcou presença na EcoVilla Ri Happy. Créditos: Pedro Ivo

Em novembro de 2022, o Rio de Janeiro e o Brasil receberam um dos mais ambiciosos projetos totalmente dedicados ao público infantojuvenil e respectivas famílias: A EcoVilla Ri Happy.

Rosana Mulholland compareceu no evento que aconteceu no Jardim Botânico (RJ). Créditos: Pedro Ivo

O espaço com 2 mil m² e capacidade para até 700 pessoas, foi construído no antigo Teatro Tom Jobim, que estava fechado desde 2017, localizado dentro do bicentenário Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O parque possibilita a integração do entretenimento com a busca pelo conhecimento de responsabilidade socioambiental por parte do público que aproveitará as programações. Além, é claro, de formação e inclusão. Um grande hub, de arte, cultura, saber, compartilhar e brincar, onde crianças de 0 a 12 anos e suas respectivas famílias, têm a oportunidade de vivenciar um lugar e experiências únicas, mágicas.

Fabiula Nascimento esteve presente na EcoVilla Ri Happy. Créditos: Pedro Ivo

“Estamos muito felizes em celebrar os 35 anos de história da Ri Happy. É uma conquista que representa a dedicação, o trabalho árduo e o comprometimento de toda a equipe que faz parte da nossa empresa. Queremos agradecer a todos os clientes, parceiros e colaboradores que têm feito parte dessa trajetória de sucesso e convidá-los para celebrarem junto conosco esta importante data”, disse Ronaldo Pereira Junior, CEO do Grupo Ri Happy.

Sócios da Aventurinha e executivos da Ri Happy celebram os 35 anos. Créditos: Pedro Ivo

“É uma honra estar ao lado de um time gigante, sonhador e realizador como o da Ri Happy em sua comemoração de 35 anos da companhia e na missão de levar arte, entretenimento de qualidade, promovendo a integração familiar com a Ecovilla Ri Happy. De brincar e presente a Ri Happy entende. Então, juntos vamos celebrar com muita magia, encantamento, inclusão e com acessibilidade para todos na EcoVilla Ri Happy. Viva a Ri Happy!!!”, comemoram Luiz Calainho e Aniela Jordan. Aniela é responsável pela Gestão geral e Direção artística | Calainho: Diretor de negócios e marketing.