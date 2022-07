Eco Flame Garden estreia na CASACOR PARANÁ com espaço totalmente voltado a uma experiência externa

A nova startup já é referência no segmento de lifestyle e móveis outdoor e coleciona inúmeras parcerias com famosos em todo o país

A Eco Flame Garden é uma empresa 100% brasileira que em pouco mais de um ano, tornou-se referência em design outdoor. Estreando na CASACOR PARANÁ, a startup apresenta um espaço composto por árvores altas e outros elementos que referenciam a exuberância dos jardins franceses.

Sócios da startup, Rubens Stuque e Mateus Ferrareto (Créditos: Bruno Van Enck)

Em seu Fireplace, que combina os puffs do modelo “Joy” na cor verde musgo, e a lareira central “Tacho Corten”, cria-se uma sensação de aconchego. Pensados para uma experiência externa, os puffs são impermeáveis, possuem proteção UV, tecnologia antimofo e antiviral. Destacam-se também o “Sofá Modular”, os “Almofadões de Inverno” e a poltrona “Hype”, destacada sob a base flutuante no espaço ”instagramável”.

Tendo sua primeira edição em 1987, a CASACOR é referência absoluta em termos de decoração, arquitetura e paisagismo na américa latina. A mostra, idealizada originalmente por Yolanda Figueiredo e Angélica Rueda, surgiu com o intuito de ser um evento social, cultural e benemérito. Tendo como destaque os ambientes assinados por João Mansur, Jorge Elias, Rodolfo Scarpa, Rosa May Sampaio e Clarisse Read, a edição de estreia contou com a participação de mais de 6 mil visitantes. Com o tempo, a CASACOR foi ganhando cada vez mais exposição e reconhecimento, aumentando o número de mostras que hoje acontecem em 24 cidades entre Brasil e América Latina.

A Eco Flame Gradem, que mesmo sendo nova já é referência no segmento de lifestyle e móveis outdoor, vem crescendo rapidamente e já coleciona inúmeras parcerias com famosos, personalidades e influencers de todo o país. Nomes como Ana Hickmann, Luan Santana, Giovanna Antonelli e Bruno Gagliasso são alguns exemplos dessas parcerias.

Tendo como lema a inovação, modernidade e sofisticação, a empresa aposta na diversidade, durabilidade e conforto de seus produtos, proporcionando experiências únicas e voltadas a construir momentos inesquecíveis. E eles não param por aí. Os sócios Rubens Stuque e Mateus Ferrareto garantem

“Fico muito feliz com a aceitação da marca. Tanto no físico quanto no digital, em muito pouco tempo a gente conseguiu conquistar espaço com os maiores profissionais do setor, incluindo nossos produtos nos maiores projetos, em diversos ambientes, e assinar a CASACOR é a consolidação da marca na arquitetura brasileira. Pensar que uma pequena empresa de Salto gerou tendência no Brasil todo e nos principais projetos do país”, declara Rubens Stuque.

“Para mim, estar presente em um evento tão significativo como o CASACOR, com uma empresa jovem e nós sendo tão jovens também, é a representação de um sonho e um indicador que o trabalho está sendo realizado de maneira assertiva. É uma conquista que não é só nossa, mas de toda a equipe e de todo time que nos ajudou a chegar até aqui e com certeza, é só o caminho de uma história que estamos construindo”, finaliza Mateus Ferrareto.