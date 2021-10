É oficial! Jeane Miranda é a nova apresentadora do concurso ‘’Mais Belo Bumbum do Brasil’’

A ex miss Musa Verão RJ 2020 entende muito bem o universo dos concursos e está animada com a oportunidade

A modelo e empresária Jeane Miranda está embarcando em mais um projeto da sua vida profissional e também um novo desafio: de apresentadora. Oficialmente, Jeane é a nova apresentadora do concurso de beleza “Mais Belo Bumbum do Brasil”, que vai acontecer em Junho do próximo ano, ainda sem lugar e dia estabelecido.



Jeane conheceu Carlos, organizador do concurso, em 2019 quando ele a convidou para participar do ‘Musa Verão 2020’, na qual venceu pelo voto popular, e em 2020 a convidou para o ‘Mais Belo Bumbum’, mas acabou não aceitando por problemas pessoais. E agora, surgiu o convite para apresentar o concurso: “Fiquei muito feliz e honrada com a oportunidade de estar apresentando um concurso tão sério. A expectativa está enorme e com frio na barriga, pois preciso conhecer muito bem as candidatas. Quero ouvir os sonhos e trajetória de cada uma delas, além de as motivarem a nunca desistirem”, conta Jeane.

E sobre motivação, a musa fitness sabe muito bem. Em sua conta no Instagram (@jeanemiranda] está sempre dividindo seus sonhos, dia a dia e motivação com os seus seguidores, que já passam dos dezesseis mil.