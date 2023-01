“É necessário uma readequação e forma de validação”, afirma empresária sobre o empreendedorismo feminino no Brasil

Após dois anos de adversidades, a CEO aponta que possui um planejamento para lidar com possíveis imprevistos ao longo do ano

Não é difícil concluir que 2022 não foi um ano tranquilo para as startups. Dentro deste cenário, a CEO do CalcLab e vencedora do “Mulheres Empreendedoras 2022”, Karla Lacerda, avalia quais serão as principais ações para este ano com foco no empreendedorismo feminino.

Karla Lacerda é idealizadora e CEO do CalcLab, Vencedora do ‘Mulheres Empreendedoras 2022’ Finep e MCTI. (Foto: Divulgação)



Karla avalia que os últimos 12 meses foram para apertar os cintos, recalcular as rotas, analisar os pontos fortes e investir cada vez mais neles. “As startups tiveram que pesar bem as ‘burn rates’(taxas de queima de caixa), estratégias de crescimento, investimento em equipe e marketing e segurar todos os gastos. Tiveram de entender valuations mais baixos, muitos declínios de captações e realmente provar seu valor para manterem-se vivas”, enfatiza.



Conforme o ranking elaborado pelo Global Entrepreneurship Monitor, o Brasil é o sétimo país no mundo em empreendedorismo. “O mercado de inovação brasileiro é exemplo no mundo e atrai investidores de todas as partes, mas, diante do cenário global, é necessário uma readequação e forma de validação”, avalia a empresária.

A especialista aponta que é preciso um planejamento para lidar com possíveis adversidades (Foto: Divulgação)



Ela recorda que a sua carreira no empreendedorismo surgiu exatamente diante das adversidades instauradas pela pandemia da Covid-19, em 2020. Porém, com o olhar atento para a tecnologia, ela conseguiu solucionar a situação e evoluir diversos elementos em curto espaço de tento. O CalcLab é uma healthtech que surgiu via recursos próprios e que agiliza e facilita a interpretação de exames laboratoriais, processando resultados de 800 laboratórios, inclusive internacionais. Para criação da startup ela convidou o professor Gabriel de Carvalho, que é referência no assunto. Dentro deste caminho, cada ano teve uma característica mercadológica diferente com agilidade na tomada de decisão e atentos ao que acontecia.

Conforme o ranking elaborado pelo Global Entrepreneurship Monitor, o Brasil é o sétimo país no mundo em empreendedorismo. (Foto: Divulgação)



Dessa forma, a empresa passou a integrar a inteligência cientifica na criação de um software de ponta que concatenasse as combinações para possíveis resultados que facilitariam a rotina de médicos e especialistas em saúde. “Já no ano de 2022 foi quando colocamos ‘o carro na rua’, geramos conversa com investidores que estão caminhando, participamos de premiações e trouxemos algumas para casa, expandimos nosso networking e ampliamos nosso leque”, disse.



Para 2023, a meta é ter a rodada de captação para expandir ainda mais a operação, aumentar o quadro de funcionários, chegar a mais médicos para democratizar o acesso à saúde do paciente, a fim de auxiliar o diagnóstico de pacientes, otimizando a consulta médica. Karla finaliza dizendo ainda que para 2023 o planejamento está feito e pronto para as adversidades que possam aparecer.