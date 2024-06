“É importante que todos cooperem de alguma forma”, diz Dr. Domingos Coelho sobre participação em leilão de Neymar

A 4ª edição do leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. foi realizada no início do mês no renomado Clube Monte Líbano, em São Paulo. Entre as personalidades presentes, estava o médico Domingos Coelho, adquiriu um dos lotes e ainda fez uma generosa doação ao instituto do jogador.

Carlinhos Maia, Dr. Domingos Coelho, Lia Maluf, Livia Andrade, Dr. Alessandro Alarcão, Dra. Gerogia Alarcão



O leilão contou com itens exclusivos para arrecadar fundos para o Instituto Neymar e arrecadou um recorde de R$ 21 milhões. Entre os arremates está o feito pelo proprietário da Clínica Capilife, de Anápolis-GO, que ficou com o “lote 9”, que inclui a ida ao Desfile das Campeãs do Carnaval no camarote Quem e hospedagem no Fairmont Rio de Janeiro.

Dr. Domingos ao lado do blogueiro Fausto Carvalho



“Foi primeira participação que a gente teve e é muito gratificante você saber que está podendo ajudar e cooperar tanto para as crianças do Instituto, como para as pessoas da tragédia que teve no Rio Grande do Sul”, disse Dr. Domingos Coelho.

Dr. Domingos Coelho ficou com o “lote 9” do leilão

Créditos: Divulgação



Além do arremate, o médico fez uma generosa doação ao Instituto. Para ele, este foi um ato simples, de colaboração com uma boa causa. “A doação foi feita com o intuito mesmo de ajudar”, afirmou.



Dr. Domingo Coelho ainda ressalta a importância de aqueles que podem ajudar que o façam para ajudar o próximo. “Eu acho super válido as pessoas que podem, participar, e, quem tem condições de ajudar, fala da melhor maneira que pode. É importante que todos que participam acabem cooperando de alguma forma pra sempre ajudar esses institutos, as crianças”, pontuou.