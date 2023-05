E houve boatos que ela estava na pior: Luísa Marilac volta à Europa depois de 12 anos

Em suas redes sociais, a dona do eterno meme “bons drinks”, compartilha a realidade da Europa e revela que foi até assaltada durante a viagem

Luísa Marilac, que viralizou com o meme “bons drinks”, está em viagem pela Europa, focada em produzir conteúdos para o seu canal no YouTube e todas as suas redes sociais. Se isso é está na pior, o que é estar bem?

Mas nem só de close vive a influenciadora, que revelou ter sido criticada por mostrar a realidade da Europa – continente geralmente romantizado nas redes sociais. “Fui muito criticada por mostrar todos os lados da Europa. Mostrei a beleza, mas também mostrei a sujeira, mostrei a arquitetura…”, conta.

Luísa revelou ainda que foi roubada durante passeio em uma das pontes da Itália. “Só que lá eles têm um jeito diferente de te roubar. Não é que eles te abordam, mas têm a mão leve e só fui perceber depois que vi que a minha bolsa estava vazia”, relembra.

Luísa Marilac, que retornou para Europa depois de 12 anos, afirmou que ficou surpresa com a condição de alguns países. “Fiquei chocada com a Itália. Eu encontrei a Itália bem diferente do que eu deixei, mas continua linda”, opina.

Atualmente, Luísa está em Paris, onde irá passar a próxima semana e promete gravar muito conteúdo pro canal, seguindo a linha de mostrar a realidade. “Vou andar de ônibus por Paris, subir na torre, conhecer o Rio Sena”, adianta.