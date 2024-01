“É de coração mesmo”, diz MC Bin Laden ao dar tênis para Luigi no BBB24

Funkeiro surpreende competidor com gesto solidário e emociona internautas

Na manhã desta quinta-feira (11), os espectadores do Big Brother Brasil 24 puderam acompanhar um momento de pura emoção e solidariedade protagonizado por MC Bin Laden. O cantor, conhecido por seus sucessos no mundo do funk, surpreendeu a todos ao presentear o competidor Lucas Luigi com um par de tênis, em um gesto que vai muito além das estratégias do jogo.

A iniciativa do funkeiro foi marcada pela sinceridade e generosidade. Em um momento descontraído, MC Bin Laden chamou Luigi para uma conversa no quarto, onde revelou sua intenção de presentear o colega de confinamento após ver que ele estava com tênis emprestado e que não tinha nenhum calçado na casa. “Não é um bagulho de jogo, de nada, é de coração mesmo. Fica entre nós. Você é brabo, cara”, expressou o cantor, demonstrando que a ação não visava o jogo.

O competidor, visivelmente emocionado, recebeu o par de tênis com gratidão e surpresa. Guardando o presente em seu baú, Luigi agradeceu ao MC Bin Laden: “Maluco… Bonitinho… Vai me fazer chorar muito, o que é isso. Obrigada, axé”. O momento tocou não apenas brother, mas também a audiência, que se manifestou nas redes sociais enaltecendo a atitude do músico.

Nas redes sociais, fãs e telespectadores não pouparam elogios à atitude do MC Bin Laden, destacando a importância de gestos como esse em um ambiente tão intenso como o do BBB 24. Alan Passos, participante do BBB 5, escreveu nas redes sociais o quanto um tênis representa e disse que Bin Laden representou. “Essa parada aí me pega muito. Na moral. Pq o tênis tem uma simbologia gigantesca no imaginário do preto pobre. Do favelado. Do cara que tá na correria. Do q veio do nada. Tênis é meio que uma coroa. É renovar seu poder. Eu sei exatamente o que o humano aí sentiu. Bin Laden representou”.

Outras publicações também enalteceram o gesto. “Quem é periférico vai entender perfeitamente o sentimento do Luigi no #BBB24. TORCER que seu único tênis dure até o próximo ano ou mais, simplesmente porque há outras prioridades para se preocupar ainda é uma realidade para muitos.

Bin Laden passou por isso e não hesitou em fazer o que gostaria que fizessem com ele quando não tinha”, escreveu o perfil Africanize em seu Instagram.