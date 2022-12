E-commerce sem estoque é jeito mais rentável de ganhar dinheiro na web, diz especialista Alberto Kouty

Dropshipping virou verdadeira febre da internet e, de fato, se consolida como jeito mais fácil de enriquecer pela web, como avalia Alberto Kouty



Para Alberto Kouty, o e-commerce sem estoque é, de fato, o jeito mais rentável de ganhar dinheiro na internet. O famoso dropshipping, como é conhecido, consiste na técnica de fazer o vendedor ser uma espécie de atravessador entre fornecedor e cliente, mas que consegue também lucrar com isso.

“Sem dúvidas o mercado hoje de vendas pela internet com um e-commerce sem estoque é um dos modelos mais rentáveis e que permite geração de riqueza rápida. O mercado de lojas virtuais nunca cresceu tanto em um período de tempo tão curto. São milhões de brasileiros querendo e precisando comprar produtos pela internet”, avalia ele, que aos 24 anos de idade já fatura milhões com a modalidade de vendas por mês.

Segundo o empresário, ainda há poucas opções de lojas pela internet além das gigantes do ramo, o que é um convite e tanto para empreendedores olharem com outros olhos para as possibilidades.

“São pouquíssimos donos de e-commerce que ainda por cima fazem um trabalho sério. Esses é que conseguem se aproveitar dessa lacuna”, pondera.

Para ele, ainda “é demanda para pouca oferta”.

“Quem quiser entrar de cabeça nesse mercado vai se dar muito bem. Mas como qualquer outra profissão, ele exige conhecimento técnico e know how vindos de estudos aprofundados, porque é um sistema bastante complexo. Mas nada que não possa ser desenvolvido”, ainda entrega, finalizando.