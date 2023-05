“É bom cantar aquilo que faz a gente feliz”, diz Vicka sobre nova fase da carreira

Cantora revelou detalhes sobre seus últimos lançamentos, em especial a canção “Já Deu Certo”

Uma fase mais romântica e cheia de novidades. Assim a cantora Vicka define o momento atual de sua carreira. Nesta fase de exaltar o melhor dos sentimentos, ela lançou sua nova música, “Já deu Certo”, que trata principalmente do amor e chegou a todos aplicativos de música com clipe no YouTube.

“A euforia e a alegria de se apaixonar, de acreditar no amor e se permitir viver intensamente.”, diz Vicka sobre o que pretende levar para as pessoas em sua nova canção.



“Já deu Certo” é uma composição da artista em parceria com Nathan Carvalho. “A letra da música foi motivada por uma história real. Chamei meu amigo Nathan Carvalho para escrever ela comigo e colocar em versos o que eu estava sentindo. Ela fala sobre um relacionamento profundo que se faz presente e pulsante mesmo à distância. Sobre um amor que já deu certo em que a saudade só reforça a certeza de um sentimento verdadeiro e sincero.” explica.

Em “Já deu Certo”, a cantora revela ter escrito versos sobre o que está sentindo Crédito: Reprodução



Falar sobre o amor nas canções, para a cantora, é algo que não sai de moda e permite a ela expressar o que tem de melhor. “Acho que minhas canções refletem bastante a maneira que encaro a vida. E como costumo dizer: falar de amor nunca sai de moda, é bom cantar aquilo que faz a gente feliz.” diz.

Nova fase de Vicka tem como foco exaltar o melhor dos sentimentos Crédito: Divulgação





O seu novo clipe foi dirigido por Vinicius Valentim e conta com uma vibe intimista, resgatando uma sensação de nostalgia. “O videoclipe foi gravado em São Paulo pela NAV produções. A ideia inicial foi gravar o clipe todo dentro de um estúdio num cenário intimista e trazer dinâmica na edição e nos cortes. Compartilhei algumas ideias com a equipe e o Vinicius Valentim somou com algumas sugestões e chegamos no resultado final. O conceito era despertar um sentimento nostálgico, e pra isso usamos uma polaroide, os efeitos dos flashes, e os movimentos de câmera com desfoque.” conta a artista feliz com o resultado.



Vicka destaca nesse atual momento que suas composições têm inspiração em tudo que a rodeia, como a própria vida, seus valores, o amor, livros, filmes, conversas. Diante desta nova fase, a artista revela que os fãs podem esperar para este ano ainda mais novidades.



“Ainda tem muita coisa pra acontecer dessa fase romântica. Podem esperar novas músicas em breve e atualizações de shows.”, pontua.