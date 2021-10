Puxa saco? Dynho Alves e Lary Bottino interagem com fazendeira Dayane Mello

Ambos deixaram claro que não gostam da peoa, mas após se tornar fazendeira, interagiram durante a última festa

Nesta sexta-feira, (15), rolou a quarta festa da “Fazenda 13” e, mais uma vez, foi cheia de surpresas. Além do beijo entre Marina Ferrari e Gui Araújo, duas atitudes chamaram muito a atenção do público.

Dynho dançou com a fazendeira da semana e interagiu por diversas vezes com ela, em clima de carinho e descontração

O cantor Dynho Alves, que já deixou claro ser totalmente contra o posicionamento de Dayane Mello no jogo, dançou com a fazendeira da semana e interagiu por diversas vezes com ela, em clima de carinho e descontração. E Lary Bottino, que desde o primeiro dia não interagiu com a ex-participante do BBB Itália, a presenteou com um ursinho e a chamou de “amiga”.

Bottino, que desde o primeiro dia não interagiu com a ex-participante do BBB Itália, a presenteou com um ursinho e a chamou de “amiga”

Será que toda essa interação é medo da roça que será formada na próxima terça-feira (19)? Ou será que a volta da participante mudou o olhar dos peões?