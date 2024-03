Durante viagens pelo mundo com seu avião, modelo Maju de Araújo promoverá inclusão em novo projeto

“Um Avião Chamado Maju” contratará profissionais PCDs e levará a modelo a eventos de moda internacionis

A top model brasileira Maju de Araújo está na iminência de realizar mais um projeto de sucesso em sua carreira, o “Um Avião Chamado Maju”. Neste projeto que promete agitar o mundo da moda, ela viajará ao redor do mundo, comparecendo aos principais eventos fashionistas internacionais. A ideia para a ação surgiu devido toda a representatividade que Maju carrega ao longo de sua trajetória em áreas distintas. A modelo que se destacou no mundo da moda e rompeu paradigmas, se tornou a primeira pessoa com síndrome de down a desfilar para renomados estilistas e em importantes passarelas, tanto no Brasil quanto no exterior, que fizeram com que ela chegasse na consagrada lista “Forbes Under 30”.

“Maju já passou por vários destinos este ano, como Londres, Paris e Milão, por exemplo. Depois de desfilar na São Paulo Fashion Week, a semana de moda mais importante do Brasil, em breve, ela estará na Brasil Eco Fashion Week, com o Maju Convida. Agora, Maju pousou em um hangar em São Paulo e realizou o primeiro ensaio feito por fotógrafos com síndrome de down, que ficou lindo”, festeja Larissa Dias, irmã e assistente de Maju.

Considerada uma das principais influenciadoras quando se trata de inclusão, Maju dissemina a mensagem de transformação no mercado em relação às pessoas com deficiência. Este projeto possui ainda a missão de promover oportunidades para outros profissionais com síndrome de down incorporarem a equipe da jovem, destruindo preconceitos e demonstrando a competência de cada profissional em seu setor de atuação.

Profissionais PCDs como chefs, fotógrafos, produtores e maquiadores PCDs, que procuram há anos um espaço para exporem seu talento ao mundo e encontraram muitos obstáculos impostos pela sociedade, receberão chance no voo da Maju. Após participar das mais importantes semanas de moda do mundo no ano de 2023, a top model brasileira fará ainda mais viagens com seu avião em 2024.

“O projeto Um Avião Chamado Maju representa para mim uma jornada de representatividade, posicionamento e identidade! Me conectei com vários profissionais que são extremamente capacitados em suas áreas e que são os verdadeiros protagonistas de suas histórias! Eu sempre soube que nós, pessoas com deficiência, éramos extremamente capazes de realizar o que desejamos e encontrar pessoas que brilham em suas áreas profissionais é encontrar novas inspirações para futuros fotógrafos, maquiadores, chefes de cozinha….Nós podemos escolher nossa carreia, todos podem!”, afirma Maju de Araújo.