Dupla Zé Augusto e Rafael grava novo DVD em Goiânia nesta segunda

O novo DVD “Playlist” foi produzido por Dudu Oliveira, o mesmo produtor musical da dupla Zé Neto e Cristiano, e promete com 7 faixas inéditas. A gravação será exclusiva para convidados

Hoje é um dia de grande expectativa para os fãs da música sertaneja, especialmente para aqueles que acompanham a trajetória da talentosa dupla Zé Augusto e Rafael, que faz sucesso em Portugal. No entanto, os sertanejos escolheram a cidade de Goiânia para ser o palco da gravação do tão aguardado DVD intitulado “Playlist”.

Dupla Zé Augusto e Rafael grava DVD “Playlist” hoje (9), em Goiânia

O local escolhido para este momento especial é a Mega Produtora Audiovisual, conhecida por sua qualidade especialista em produção de vídeos. Com uma infraestrutura de última geração, a Mega Produtora promete dar vida ao espetáculo audiovisual que promete marcar a carreira dos artistas. A produção musical do DVD ficou sob a batuta de Dudu Oliveira, um nome consagrado no universo sertanejo, inclusive, é um dos nomes por trás do sucesso de artistas como Zé Neto & Cristiano.

Mas o evento vai contar com surpresas. Entre as atrações especiais confirmadas para esta noite, a presença da dupla Gregory & Matheus, já está confirmada. O feat com certeza vai garantir um sucesso com a mistura envolvente de talento e carisma no palco. Além disso, há a promessa de mais duas participações especiais que serão reveladas durante a gravação, mantendo todos em suspense até o último momento.

Mega Produtora passa por últimos ajustes para gravação

Créditos: Divulgação | Reprodução Instagram

O repertório do DVD “Playlist” contará com sete músicas que prometer marcar a trajetória da dupla. O DVD promete ser uma viagem musical inesquecível pela carreira de Zé Augusto e Rafael, oferecendo uma verdadeira “playlist” de emoções. Embora a ansiedade seja grande, é importante lembrar que a gravação deste DVD será restrita a convidados, garantindo um ambiente íntimo e acolhedor para os presentes e uma gravação com o máximo de excelência.

Zé Augusto e Rafael durante show

A gravação está marcada para começar às 21 horas desta segunda-feira (9), e é uma data que entrará para a história da música sertaneja, e os fãs têm certeza de que Zé Augusto e Rafael estão prestes a criar mais um capítulo emocionante em suas carreiras brilhantes.