Dupla Pedro Paulo e Matheus se apresenta na Fazenda Churrascada sexta-feira, 13 de outubro

Jantar especial com a dupla sertaneja promete animar a casa em um show com canções autorais que caíram no gosto do público, além de clássicos do sertanejo

Os goianos Pedro Paulo e Matheus se apresentam na noite da próxima sexta-feira (13), na Fazenda Churrascada Brasília, a partir das 20h. A dupla vai apresentar diversas canções autorais, além da interpretação de músicas clássicas do universo sertanejo. Originária de Brasília, Pedro Paulo e Matheus acumula quase duas décadas de trajetória musical. Dupla Pedro Paulo e Matheus se apresenta na Fazenda Churrascada em Brasília

O som característico, marcado pela voz profunda de Pedro Paulo e pela segunda voz de Matheus, confere uma singularidade às suas composições e apresentações. Músicas como “Saudade”, “Eu vou te buscar”, “Fica Comigo” e “Lágrimas geladas” não poderão faltar na apresentação. Pedro Paulo e Matheus já cantaram ao lado de nomes como Rio Negro e Solimões, Milionário e José Rico, Bruno e Marrone, Zezé Di Camargo e Luciano e Jorge e Matheus. Fazenda Churrascada recebe dupla Pedro Paulo e Matheus na próxima sexta-feira (13) O local do evento, a Fazenda Churrascada, é famosa pelos cortes de carne premium e pelo ambiente com decoração rústica, a Fazenda Churrascada Brasília tem uma agenda intensa de programação cultural, com música ao vivo todas as semanas e a cada 2 meses, lendas do sertanejo que a casa recebe eventualmente, a exemplo do cantor Leonardo, da dupla Zezé Di Camargo & Luciano e do cantor Chrystian.

As reservas podem ser feitas pelo telefone (61) 99271-2652 e o couvert custa R$ 30. Serviço

Pedro Paulo e Matheus na Fazenda Churrascada Brasília

Data: sexta-feira, 13 de outubro

Local: Clube de Golfe, St. de Clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Asa Sul, Brasília

Horário: sexta-feira, a partir das 20h

Couvert: R$ 30,00

Reservas e mais informações:

(61) 99271-2652 – WhatsApp

@fazendachurrascadabsb