DuoSense se apresenta na Varanda do SESI Rio Vermelho na próxima semana

O DuoSense, duo de violões e gaita harmônica, se apresenta no próximo domingo (31) na Varanda do Sesi Rio Vermelho, na Bahia, a partir das 17h30. Com 20 anos de carreira, o duo vai apresentar o show instrumental ao pôr do sol recheado de composições próprias e interpretações de clássicos da nossa música brasileira, ao lado do percuterista Andrés Cisilino.

No repertório canções da nossa MPB, do jazz e da bossa nova com arranjos para dois violões, como: ‘Água de Beber’ de Tom Jobim, ‘Estrada do Sol’ de Dolores Duran e Tom Jobim, ‘Assum Preto’ de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, dentre outras, uma parceria Hessel Produções, Comida de Varanda e Teatro SESI Rio Vermelho/FIEB.

DUOSENSE é formada pelos músicos Sérgio Bahia e Júlio Gomes, o DuoSense é uma dupla de violonistas que interpreta suas próprias composições instrumentais e arranjos para músicas de outros autores. Dentro de suas composições estão os ritmos brasileiros com um toque de modernidade e originalidade nos arranjos. Em algumas das suas apresentações contam com um baixista e um baterista.

Serviço:

O que: Temporada DUOSENSE

Quando: Dia 31 de outubro de 2021 – domingo

Horário: a partir das 17h30

Onde: Varanda do SESI Rio Vermelho

Endereço: Rua Borges dos Reis, 09 – Rio Vermelho.

Parceria: Hessel Produções, Comida de Varanda e Teatro SESI Rio Vermelho / FIEB.

Informações e Reserva de Mesa: Tel.: (71) 9.9160-9140.