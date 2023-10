Duo Maetto encanta fãs com o lançamento do single “Arco-Íris”

A dupla de pop leve, formada por Marie Minare e Ettore, divulgou o seu single de estreia na quinta-feira, dia 26/10 nas plataformas de streaming e digitais

Entre melodias e canções com presença marcante de ukulele e violão, o duo Maetto, composto por Marie Minare e Ettore, se introduziu no mercado musical, ontem, dia 26/10, com o lançamento da música “Arco-íris”, em todas as plataformas digitais.

O duo Maetto traz uma interpretação única de suas composições de Pop Leve

Hoje, dia 27/10, lançou o visualizer (vídeos ou animações) no Youtube, com uma sublime expressão artística, que dialoga com a música. Os músicos trazem uma interpretação única de suas composições, de Pop Leve, e abordam temas que abrangem as vivências dos dois, mas, sob um olhar poético.

Capa do Single

A gravação ocorreu no Fibra Estúdio (RJ) e quem assina a produção musical é o renomado Paul Ralphes. Também foi lançado pelo selo No Santo Som, que vem realizando trabalhos com artistas dos mesmos gêneros e, recentemente, marcou sua trajetória com uma parceria com a Universal Music.

A Música

Arco-íris é um single autoral e poético, escrito por Marie e Ettore, com versos que, por meio de metáforas, exploram conexão, amor e liberdade de forma sutil e alegre. Escolhida para ser a música de estreia por seu significado profundo, esta canção celebra o amor, como no refrão “Vou tornar a cor do amor um arco-íris / Um arco-íris / Que chegou pra ficar.”

A capa do single é uma ilustração exclusiva da artista Isabella Fowler, que se inspirou em toda a composição para transmitir nos traços a delicadeza e o intenso mergulho nas emoções.

Trouxe no conceito da obra a estrofe “Juntos somos constelação / Somos estação aqui nessa galáxia”. Por meio de cores quentes criou um aspecto aconchegante e de tons contrastantes reforçou a intensidade de toda a música.

O duo já tem uma sequência de lançamentos programados para a formação de seu primeiro EP.