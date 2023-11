Dulce Maria: A Paixão Mexicana Pelo Brasil Ganha Sabor de Coxinha

A cantora do RBD é flagrada devorando coxinha nos bastidores do show em São Paulo

Em uma fusão de sabores e notas musicais, Dulce Maria, a querida integrante do RBD, encantou São Paulo durante a última apresentação da Soy Rebelde Tour. Além de sua performance vibrante no palco, a artista mexicana surpreendeu os fãs ao ser flagrada nos bastidores em um momento descontraído, devorando uma coxinha, símbolo inconfundível da culinária brasileira.

Na imagem que circula nas redes sociais, Dulce Maria aparece saboreando a coxinha com uma generosa porção de ketchup Heinz, revelando seu amor peculiar pelo toque brasileiro. Com um dos figurinos do show e as araras de looks ao fundo, a cantora esbanjou estilo usando uma jaqueta jeans personalizada com seu nome na manga, demonstrando mais uma vez sua conexão com o público brasileiro.

Além do episódio da coxinha, Dulce compartilhou em suas redes sociais momentos íntimos com a culinária local, destacando em especial seu café da manhã com um delicioso pão de queijo. Essa paixão declarada pela comida brasileira reforça o laço especial que a artista construiu com o país ao longo de sua carreira.