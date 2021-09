Famosos prestigiam inauguração de novo restaurante na Barra da Tijuca

Chandra apresentou drinks do mixologista Carlos Simas e menu degustação do chef Dudu Mesquita.

O coquetel de inauguração da Chandra Restaurante & Drinkeria aconteceu nesta terça, (28/09) e movimentou a Barra da Tijuca. O evento exclusivo para a imprensa e convidados tornou-se uma verdadeira experiência de sabor e sofisticação.



Chandra. Foto: Divulgação

Personalidades como Romário, Maíra Charken, Daniel Del Sarto, Antônia Fontenelle, a cantora Manola, Carol Marra, Fran Grossi e Michel Gomes foram alguns dos famosos que prestigiaram a festa. O queridinho das celebridades, David Santiago foi o responsável pela lista VIP.

Antônia Fontenelle com os filhos Samuel e Salvatore. Foto: Rogério Fidalgo

Ao som do show intimista de Lui Medeiros, finalista do The Voice Brasil 2014, os convidados curtiram a noite e degustaram uma prévia do menu que faz um mix das cozinhas tailandesa, chinesa, indiana, havaiana e vietnamita, assinado pelo premiado Chef Dudu Mesquita. Como não podia faltar em um evento desse porte, o mixologista Carlos Simas mostrou todo seu talento com drinks variados e exclusivos.

Drika Marinho e André Marinho. Foto: Divulgação

Romário e esposa. Foto: Divulgação

“Eu adorei a noite e espero que a casa tenha muito sucesso. Com certeza é um lugar que eu adorarei frequentar”, revela a cantora Manola.

Quem também teceu elogios a casa foi Maíra Charken, que acompanhada do marido e do filho ressaltou que se sentiu muito à vontade e confortável no local. “Realmente todos que pensaram na Chandra estão de parabéns. Aqui você pode vir com a sua família, degustar de excelente comida. E o melhor, no seu cantinho, pois a casa é ampla”, elogia a atriz e apresentadora.

Maíra Charken. Foto: Divulgação

O empreendimento é administrado pelo empresário Bruno Pinheiro e mais três sócios, que destacaram a necessidade de ser diferente em um mercado tão concorrido. “Estamos entrando no negócio conscientes de que estaremos oferecendo uma experiência diferenciada. A Chandra é única, não tem nada igual aqui no Rio. Pensamos, justamente, em oferecer uma gastronomia especial, diferente de tudo que já foi visto, explica Bruno.