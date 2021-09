Quem é Dudu do Lustre? O influencer gente boa que roubou a cena no Caldeirão do Mion

O comediante começou a carreira com um perfil no Twitter e é um dos roteiristas do programa ‘Que História É Essa Porchat?’

O influenciador Dudu Guimarães participou do quadro Tem ou Não Tem na estreia do ‘Caldeirão do Mion’, na Rede Globo. Ele foi convidado para integrar o time de Paulo Vieira e chamou atenção do público com o carisma e comédia.

Dudu começou a carreira despretensiosamente em 2010. Na época, Klara Castanho viveu a vilã Rafaela na novela ‘Viver a Vida’. Guimarães, que adorava programas de comédia, decidiu começar um perfil no Twitter se passando pela personagem, fazendo publicações engraçadas. Rapidamente, ele atingiu milhares de seguidores e foi reconhecido por várias celebridades.

“A partir disso, a novela acabou e eu tinha um perfil grande na mão. Aí eu o transformei e coloquei meu nome. Fui crescendo, conhecendo muita gente e fazendo diversos projetos na internet e na televisão”, relembrou.

O comediante foi um dos convidados do ‘De Tudo um Pouco’ para comentar sobre ‘A Fazenda’



O comediante viralizou com diversos tweets e chegou a ser convidado para o programa ‘Trolalá’ da MTV, comandado por Tatá Werneck e Paulinho Serra. De acordo com o Dudu, esse foi um dos momentos que o fez se sentir realizado com o trabalho.

“Foi muito legal, foi a minha primeira participação na televisão e eu sou muito fã da Tatá e do Paulinho”, contou. Ele também participou do quadro Passa ou Repassa do ‘Domingo Legal, no SBT.

Dudu integrou a bancada da internet do Teleton de 2012 a 2017



O último programa que Dudu participou foi a estreia do ‘Domingão do Mion’, que ele foi um dos destaques do dia. “Foi maravilhoso, a energia do programa estava lá em cima. Todo mundo estava muito animado, à vontade e disposto a fazer dar certo”, contou. A gravação foi tão boa que Guimarães revelou que foram 1 hora e 30 minutos, apesar de terem cortado várias cenas.

Dudu, Fábio e outros dois roteiristas são responsáveis pela criação do ‘Que História é Essa Porchat?’



Uma das cenas que viralizaram foi quando Dudu respondeu a primeira coisa que veio na mente após o apresentador perguntar sobre um item encontrado em casas que pode quebrar. O comediante logo respondeu “lustre”, o que chamou atenção dos outros participantes, que brincaram com a resposta chique de Guimarães. “Eu e o Paulo ficamos discutindo e fazendo piada um com o outro por uns cinco minutos depois disso”, disse.



Mas Dudu confessa que o resultado da participação o assustou. Ele não esperava uma grande repercussão, mas no dia que o programa foi ao ar recebeu milhares de novos seguidores nas redes sociais e foi até parado no shopping. “Eu estava comendo na praça de alimentação quando uma pessoa chegou e me disse que tinha um lustre em casa. Eu achei tão aleatória e engraçado, aí perguntei se ele já tinha quebrado”.

Dudu cita a participação no ‘Passa ou Repassa’ como uma das mais importantes da carreira



Sobre os planos futuros de ‘Dudu do Lustre’, ele afirma que está preparando um reality show de casais, mas que vai levar tempo para poder dar mais informações. Enquanto isso, ele continuará trabalhando em outros projetos para internet e televisão, como o ‘Que História É Essa Porchat?’, programa no qual ele é um dos roteiristas.