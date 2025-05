Duda Salabert é eleita presidente da Subcomissão da COP-30

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados elegeu, nesta quarta-feira (7), a deputada Duda Salabert (PDT-MG) como presidenta da Subcomissão Especial da Conferência das Partes – SUBCOP-30.

“Já que o Brasil será o anfitrião e se tornará o epicentro do debate climático, entendemos a importância de o parlamento participar ativamente dessa construção. Em edições anteriores, a presença do Legislativo foi tímida, restrita a eventos paralelos. A proposta desta comissão é garantir que o parlamento tenha uma voz efetiva e que possa, de fato, incidir na construção da agenda climática local”, afirmou Duda Salabert.

O colegiado será responsável por articular a participação do parlamento brasileiro na 30ª edição da Conferência das Partes (COP), que acontecerá em Belém, em 2025. A subcomissão atuará em parceria com a presidência da COP, organizações envolvidas e demais atores do evento, colaborando na organização de atividades preparatórias, na montagem de espaços e na formulação de propostas.

O Brasil, que abriga a maior biodiversidade do planeta e figura entre as dez maiores economias globais, sediará pela primeira vez a conferência, marcada para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém (PA).

A COP é a reunião anual dos países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês). O evento tem como objetivo discutir estratégias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, enfrentar desafios ambientais e negociar acordos globais. Participam da conferência os 193 países-membros da ONU, além de cinco territórios.

Sobre Duda Salabert

Duda Salabert é deputada federal pelo PDT, professora de literatura e ambientalista. É professora e a primeira congressista travesti do Brasil. Foi escolhida pela revista Time em 2023 como uma das 100 lideranças políticas mais influentes da nova geração no mundo.

Em 2020, foi eleita como vereadora em Belo Horizonte com votação recorde. Em 2022, foi eleita a deputada federal mais votada da história de Minas Gerais e, no primeiro ano de mandato, foi reconhecida como uma das 10 parlamentares mais influentes do Brasil. Duda Salabert tem forte atuação no campo educacional,dos direitos humanos e da segurança pública.

Com visão de saúde única, os mandatos de Duda têm a emergência climática como guarda-chuva dos demais temas, tal como combate à mineração predatória, acesso e direito à água, defesa animal, mobilidade urbana e gestão de resíduos e reciclagem.